Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an TP Huế

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Sau khi đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị ông Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, HĐND, UBND TP Huế; chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể. Qua đó, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giám đốc Công an thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Ban lãnh đạo Công an thành phố tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an TP Huế.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Qua đó, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an TP Huế, sinh năm 1976, quê huyện Củ Chi cũ, TP.HCM. Ông trưởng thành từ lực lượng Công an TP.HCM và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại công an các quận, phòng nghiệp vụ trước khi giữ chức vụ lãnh đạo Công an TP.HCM. Trong quá trình công tác, ông từng là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Tân Bình và Phó trưởng Công an quận 2. Tháng 5/2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận 4. Đến tháng 12/2020, ông được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM. Ngày 1/6/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức cũ. Ngày 14/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, khi đó là Trưởng Công an TP Thủ Đức, giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.