Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an TP Huế

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an TP Huế.

Tân Giám đốc Công an TP Huế cũng khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Đình Dương cùng tập thể Công an TP Huế sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, 50 tuổi, quê huyện Củ Chi cũ, TP Hồ Chí Minh. Ông trưởng thành từ lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Công an các quận, đơn vị nghiệp vụ trước khi giữ các chức vụ lãnh đạo.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Đình Dương từng giữ các chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Tân Bình và Phó Trưởng Công an quận 2.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tháng 5/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 4. Đến tháng 12/2020, ông được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh.

Ngày 1/6/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức. Đến ngày 14/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, khi đó là Trưởng Công an TP Thủ Đức, giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 3 năm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Dương được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.