Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an Tp.Huế

Sáng 21/9, tại Công an Tp.Huế đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an Tp.Hồ Chí Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Tp.Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Việc kiện toàn chức danh Giám đốc Công an Tp.Huế diễn ra sau khi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, người giữ chức Giám đốc Công an Tp.Huế, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Giám đốc Công an thành phố, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an Tp.Huế, phụ trách Công an thành phố, nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được duy trì liên tục, không gián đoạn.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành uỷ Huế trao Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Tp.Huế.

Tại buổi lễ phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Huế; chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đồng chí Giám đốc Công an thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an Tp.Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tân Giám đốc Công an Tp.Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương, SN 1976, quê Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Đình Dương từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Công an quận 2, Trưởng Công an quận 4; Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an Tp.Hồ Chí Minh; Trưởng Công an Tp.Thủ Đức và Phó Giám đốc Công an Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 8/2023.