Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an TP. Huế

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP. Huế.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP. Huế.

Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Huế công bố Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương trên cương vị mới khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền TP. Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Giám đốc Công an thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP. Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.