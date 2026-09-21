Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Đình Dương được đề nghị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, những nhiệm vụ trên nhằm góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giám đốc Công an thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự. Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an thành phố Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.