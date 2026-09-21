Đại tá Nguyễn Đình Dương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế

Video: Toàn cảnh buổi lễ.

Sáng 21-9, tại Hội trường A2, Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Huế cũng công bố quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Huế tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền thành phố.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tân Giám đốc Công an TP Huế phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn Giám đốc Công an thành phố Huế phải là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an TP Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ông có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh, từng giữ các chức vụ Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Gò Vấp, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Tân Bình, Phó Trưởng Công an quận 2, Trưởng Công an quận 4 và Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh.

Tháng 6-2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức. Đến tháng 8-2023, sau hơn 2 tháng giữ chức vụ này, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương diễn ra sau khi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Thanh tra Chính phủ.