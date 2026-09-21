Đại tá Nguyễn Đình Dương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế

Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an TP Huế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía TP Huế có các ông: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Về phía Công an TPHCM có Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, cùng lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương (trái) giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Đồng thời, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế trao Quyết định, chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn tân Giám đốc Công an TP Huế phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Giám đốc Công an TP Huế phải thực sự là trung tâm đoàn kết, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2026, chủ động nắm tình hình và không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế giữ vững đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.