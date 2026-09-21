Đại tá Nguyễn Đình Dương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Sáng 21/9, tại Công an thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía thành phố Huế có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Về phía Công an thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tp. HCM, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủyHuế, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường trách nhiệm

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Đình Dương đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế. Sau khi đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Cùng với đó, tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã trao Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Công an thành phố Huế được đặt trong yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định địa bàn và phục vụ các nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Chủ động bảo đảm môi trường ổn định

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Công an thành phố Huế cần bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự. Đây là một trong những điều kiện quan trọng góp phần duy trì môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống nhân dân.

An ninh ổn định - nền tảng cho phát triển xanh, bền vững

Tiếp thu nhiệm vụ được giao, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an thành phố Huế phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Giám đốc Công an thành phố Huế cũng khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế và Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Giám đốc CATP Huế.

Đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tp. HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tp. HCM, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Giám đốc Công an thành phố Huế

Trong định hướng phát triển bền vững, một môi trường an toàn, ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành các chuỗi giá trị, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, du lịch sinh thái và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Khi an ninh, trật tự được bảo đảm, các hoạt động kinh tế - xã hội có thêm điều kiện vận hành ổn định, người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm

Việc tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và chủ động phòng ngừa, xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự vì vậy không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an, mà còn góp phần tạo dựng nền tảng xã hội ổn định cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố Huế.

Đây cũng là cơ sở để các lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và du lịch bền vững tiếp tục phát triển theo hướng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên, văn hóa của Huế.

Ổn định để phát triển, phát triển gắn với trách nhiệm và bền vững sẽ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng thành phố Huế hiện đại, xanh, an toàn và đáng sống./.