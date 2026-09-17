Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 5869/QĐ-BCA ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 18/9/2026.

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua, được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng là cán bộ có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Đại Đồng luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của đơn vị, địa phương; được lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, địa phương tín nhiệm, đánh giá cao

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh chính trị nội bộ, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, tinh thần đoàn kết, tham mưu để cùng Đại tá Nguyễn Đại Đồng và tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ Đại tá Nguyễn Đại Đồng thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.

Đồng thời, Cục An ninh chính trị nội bộ phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ kế cận trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, tinh thần đoàn kết, tham mưu để cùng Đại tá Nguyễn Đại Đồng và tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ vui mừng, xúc động khi được Bộ Công an tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Quang cảnh buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.

Những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tại buổi lễ hôm nay vừa là mệnh lệnh, vừa là sự tin tưởng, giao trách nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Thứ trưởng dành cho tôi và đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng

Đồng chí tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ khẳng định nhận thức sâu sắc bản thân phải tận tâm, tận lực, làm việc công tâm, khách quan, cầu thị, nói đi đôi với làm; không ngừng học tập, trau dồi tri thức, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm bắt tay ngay vào công việc.

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ vững uy tín, danh dự và truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ nói riêng; quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương và sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ trong triển khai các mặt công tác của đơn vị.