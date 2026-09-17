Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, lãnh đạo CATP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng

Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ đồng chí Nguyễn Đại Đồng thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ kế cận trong đơn vị.

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo CATP Đà Nẵng và các phòng nghiệp vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng; khẳng định sẽ không ngừng học tập, trau dồi tri thức và đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.