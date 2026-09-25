Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chức mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát hiểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp quan trọng của đồng chí trong suốt quá trình công tác.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu tại buổi lễ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, được cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chụip ảnh lưu niệm với Đại tá Nguyễn Đại Đồng

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh của người lãnh đạo Công an nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, bảo vệ nội bộ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP và lãnh đạo các Ban, ngành thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Nguyễn Đại Đồng

Phát biểu đáp từ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Cục trưởng Cục Anh ninh chính trị nội bộ

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ nội bộ và phục vụ hiệu quả sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

X.S