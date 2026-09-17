Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 5869/QĐ-BCA ngày 14.9.2026 về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 18.9.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ và trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Trên cương vị Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ

Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ đồng chí Nguyễn Đại Đồng thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ kế cận trong đơn vị.

Các đại biểu chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng; khẳng định sẽ không ngừng học tập, trau dồi tri thức và đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng sinh năm 1979, quê xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội. Ông được đào tạo chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông bắt đầu công tác sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân vào năm 2003, trải qua nhiều vị trí tại Cục An ninh văn hóa, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 1.2010 đến tháng 7.2018, ông giữ chức Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh văn hóa, Tổng cục An ninh. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng phòng 5, Trưởng phòng 2 và Trưởng phòng 7 thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ trong giai đoạn 2018-2022.

Từ tháng 3.2022, Đại tá Nguyễn Đại Đồng được phân công làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Từ tháng 7.2025 đến tháng 9.2026, ông giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng; đồng thời là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra thành phố.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Đại Đồng được trao Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng. Ông cũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031.