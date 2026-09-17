Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 5869/QĐ-BCA ngày 14/9/2026 về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 18/9.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ và trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

Trên cương vị Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh chính trị nội bộ cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lễ và chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng sinh năm 1979, quê xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội. Ông được đào tạo chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông bắt đầu công tác sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân vào năm 2003, trải qua nhiều vị trí tại Cục An ninh văn hóa, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 7/2018, ông giữ chức Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh văn hóa, Tổng cục An ninh. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng phòng 5, Trưởng phòng 2 và Trưởng phòng 7 thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ trong giai đoạn 2018-2022.

Từ tháng 3/2022, Đại tá Nguyễn Đại Đồng được phân công làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2026, ông giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng; đồng thời là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra thành phố.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Đại Đồng được trao Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng. Ông cũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Công an.

Tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm và dành tâm huyết, trách nhiệm cho công việc.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.