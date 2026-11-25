Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Chí Nguyện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện.

Dự lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, chiều 25/11 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tống Phước Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Nguyện.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Chí Nguyện (sinh năm 1975, quê quán xã Vân Khánh, tỉnh An Giang), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh và biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang; bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.