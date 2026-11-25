Đại tá Nguyễn Chí Nguyện giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang
Đại tá Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh và biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng ban.
Dự lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, chiều 25/11 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Chí Nguyện (sinh năm 1975, quê quán xã Vân Khánh, tỉnh An Giang), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh và biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang; bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dai-ta-nguyen-chi-nguyen-giu-chuc-pho-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-an-giang-a503441.html