Đại tá nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp bao nhiêu?

Đáng chú ý, tại Điều 3, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về cách tính trợ cấp một lần đối với trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Theo đó, tiền trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được tính bằng số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi nhân với 5 tháng tiền lương tính hưởng trợ cấp (Thông tư số 25/2025/TT-BQP chỉ được hưởng 3 tháng).

Đối với trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trường hợp có từ đủ 20 năm công tác trở lên, mức trợ cấp được tính bằng 5 tháng tiền lương, cộng thêm mỗi năm công tác vượt quá 20 năm được hưởng thêm 0,5 tháng tiền lương. Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Ngày 29-10-2026, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về thực hiện chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Ảnh. qdnd.vn

Để làm rõ cách tính, Thông tư đưa ra ví dụ cụ thể:

Đồng chí Hoàng Văn Bình, Đại tá, sinh tháng 3-1970, chức vụ trợ lý. Quá trình công tác của đồng chí Bình như sau: Tháng 2-1996, vào làm lao động hợp đồng tại Tổng cục X; tháng 12-2007 được tuyển dụng công chức quốc phòng; tháng 7-2009 chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp; tháng 6-2012 được phong quân hàm sĩ quan.

Theo quy định, hết tháng 3-2028, đồng chí Bình đủ 58 tuổi, hết hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm Đại tá. Tuy nhiên, do thay đổi biểu tổ chức, biên chế, Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, đồng chí được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, kể từ ngày 1-10-2026, khi 56 tuổi 6 tháng. Đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu, hưởng lương hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu) và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Tính đến hết tháng 9-2026, đồng chí Bình có tổng thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 30 năm 8 tháng, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm Đại tá là 1 năm 6 tháng, được tính là 1,5 năm để hưởng trợ cấp.

Giả sử tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước thời điểm hưởng lương hưu hằng tháng là 23,9 triệu đồng, ngoài chế độ hưu trí theo quy định, đồng chí Bình được hưởng các khoản trợ cấp sau:

Trợ cấp một lần cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi:

1,5 năm x 5 tháng x 23,9 triệu đồng = 179,25 triệu đồng.

Trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội, từ tháng 12-2007 đến hết tháng 9-2026, là 18 năm 10 tháng. Do đó, mức trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương trước khi nghỉ hưu:

5 tháng x 23,9 triệu đồng = 119,5 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền trợ cấp một lần đồng chí Bình được nhận là: 179,25 triệu đồng + 119,5 triệu đồng = 298,75 triệu đồng, chưa bao gồm chế độ hưu trí hằng tháng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp không được hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Cụ thể, gồm: Không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 52/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP;

Sĩ quan còn đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, Quân đội còn nhu cầu bố trí sử dụng nhưng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi vì nhu cầu cá nhân (trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dẫn đến thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý).

Ngoài ra, sĩ quan bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm; sĩ quan đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài quá thời hạn từ 30 ngày trở lên mà không được cấp có thẩm quyền cho phép cũng không được hưởng chế độ trợ cấp này.