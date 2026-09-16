Đại tá Mai Thế Cường giữ chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22 - Binh chủng Tăng thiết giáp

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hà Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng TTG công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Phân hiệu miền Nam, Trường Trung cấp kỹ thuật TTG, đóng tại thành phố Đồng Nai. Công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22 đối với Thượng tá Mai Thế Cường, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 22, Binh chủng TTG.

Cùng với đó là Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thăng quân hàm sĩ quan từ thượng tá lên đại tá đối với Đại tá Mai Thế Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22, Binh chủng TTG. Công bố các quyết định về việc kiện toàn Đảng ủy Lữ đoàn 22, Binh chủng TTG. Theo đó, chỉ định Đại tá Mai Thế Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định. Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chứng kiến bàn giao giữa Đại tá Nguyễn Anh Tuấn và Đại tá Mai Thế Cường. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh chúc mừng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn và Đại tá Mai Thế Cường được cấp trên tin tưởng, điều động bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Tư lệnh Binh chủng TTG ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của các cán bộ; đồng thời đề nghị các cán bộ với nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn tự học, tự rèn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.