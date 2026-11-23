Nếp nhà và chí tự lập

Năm 2007, trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đại tá Lê Hãn kể chuyện thuở nhỏ ở làng Hậu Kiên, tỉnh Quảng Trị. Hôm ấy, ông đang chơi đuổi bắt với các bạn thì chị của một người bạn gọi em mình về: “Về ngay không có cha ra thì mi chết!” Nghe nhắc đến cha của bạn, ông chợt giật mình. Ở nhà chỉ thấy ông nội và mẹ, ông băn khoăn không biết cha mình ở đâu.

Mấy lần muốn hỏi ông nội, ông lại thôi. Một hôm, nghe người làng nói cha mình bị thực dân Pháp bắt vì hoạt động cách mạng, ông hỏi: “Làm cách mạng là gì?”. Một người trong làng giải thích rằng đánh đuổi thực dân là để bà con được sống sung sướng.

Đại tá Lê Hãn. Ảnh tư liệu

Thân phụ ông là đồng chí Lê Duẩn, sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn đã chọn tên dòng Thạch Hãn quê nhà để đặt tên cho con từ trước ngày con chào đời. Khi gia đình còn ở Hà Nội, bà Lê Thị Sương, mẹ ông, từng cất truyền đơn, tài liệu và chuyển thư giúp chồng. Về quê, bà buôn bán ở các chợ để nuôi con. Ông còn nhớ một chiều theo mẹ sang làng Bích La Đông thăm ông ngoại, dọc đường được nghe bà kể chuyện về cha.

Năm 1945, Lê Hãn tham gia Việt Minh ở Quảng Trị. Năm sau, ông xung phong vào bộ đội. Trong thời gian học quân sự ở Quảng Ngãi, ông gặp lại cha. Sắp vào Nam Bộ công tác, cha hỏi: "Con có muốn đi cùng không?" Được gần cha là điều ông mong từ nhỏ. Nhưng nghĩ đến trọng trách cha đang gánh vác, người con tự nhủ “mình nên có cách tự lập” và thưa xin ở lại. Người cha nhìn con một lúc lâu và đáp: “Thế cũng tốt!”. Từ Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn vẫn nhờ người ra hỏi thăm con, rồi gửi chiếc đồng hồ và cây bút máy theo lời con nhắn. 11 năm sau, hai cha con mới gặp lại.

Đại tá Lê Hãn kể lại rằng một trưa Chủ Nhật, Bác Hồ ghé thăm gia đình ông giữa bữa cơm. Bác nhìn qua mâm cơm có cá kho, rau muống và mắm cái. Qua cách Bác Hồ tìm hiểu đời sống cán bộ, ông thấm thía rằng khi đồng bào còn thiếu thốn, sự sẻ chia bắt đầu từ chính nếp sống trong nhà mình.

Đồng chí Lê Hãn. Ảnh tư liệu

Trách nhiệm của người chỉ huy

Ngày 1-5-1954, từ trận địa Điện Biên Phủ, Lê Hãn viết thư cho cha. Lá thư sau này được Báo Văn Nghệ đăng lại. Bấy giờ, ông là Chính trị viên Đại đội 113, Trung đoàn 675. Từ Thượng Lào về Điện Biên, ông cùng đơn vị đưa pháo vào trận địa rồi kéo ra khi Bộ chỉ huy chiến dịch thay đổi phương châm tác chiến. Ông báo tin trung đoàn đã đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đại đội và kể với cha rằng nhờ công sự vững, anh em ít thương vong. Về phần mình, ông viết “con rèn luyện và học tập được nhiều”, rồi tự nhận “còn khuyết điểm trong việc lãnh đạo”.

Tháng 12-1956, ông sang Liên Xô học kỹ thuật không quân. Về nước, ông học tiếp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong những năm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại, ông làm Phó giám đốc Xưởng sửa chữa máy bay, rồi Phó trưởng phòng Kỹ thuật tên lửa, Trưởng phòng Quản lý xưởng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Theo sách "Giữ yên giấc ngủ của Người", ông từng là Đoàn phó Đoàn Ba Đình (Trung đoàn 259B), đơn vị trực tiếp lắp đặt thiết bị cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hãn (người đứng thứ ba từ phải sang) trong một lần làm việc với các chuyên gia Liên Xô.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tá Lê Hãn được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật cho Quân đội. Ông giữ chức Phó cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Đào tạo huấn luyện, Tổng cục Kỹ thuật. Những năm làm việc ở xưởng máy bay, phụ trách kỹ thuật tên lửa giúp ông hiểu những đòi hỏi của đơn vị đối với người cán bộ kỹ thuật. Kinh nghiệm ấy theo ông vào công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng lớp cán bộ kế tiếp có đủ kiến thức và tay nghề để làm chủ vũ khí, trang bị của Quân đội ta.

Sống giản dị, khiêm nhường, nghĩa tình với đồng đội, đồng bào

Những năm ông xa nhà, vợ ông, nhà giáo Nguyễn Khánh Nam, gánh vác việc gia đình, nuôi dạy các con. Con gái út Lê Ngọc Hiếu nhớ cha sống giản dị, khiêm nhường. Ông ít nói về mình mà say sưa kể chuyện đồng đội. Đã ngoài 90 tuổi, ông còn gửi quà tới các trại sáng tác ở Cần Thơ và Đà Nẵng, động viên những nhà văn từng mặc áo lính viết tiếp về Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 2024, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức khỏe không cho phép ông trở lại chiến trường xưa. Ông nhờ nhà văn Châu La Việt mang quà tới Trường Tiểu học Him Lam, góp vào phần thưởng cuộc thi vẽ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”.

Chăm lo cho trẻ nhỏ là cách để những người thuộc thế hệ của ông tiếp tục góp sức dựng xây vùng đất chiến trường xưa. Ông vui mừng khi được biết, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, học sinh xã biên giới Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, đón năm học mới trong ngôi trường nội trú vừa khánh thành. Nhờ chủ trương xây trường vùng biên của Đảng và Nhà nước, các em nhà xa có nơi ăn ở để yên tâm theo học. Ngày 29-1-2026, khi được gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Lê Hãn xúc động gửi lời chúc đất nước ngày càng giàu mạnh, hoàn thành tâm nguyện của các thế hệ đi trước đã chiến đấu quên mình để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.