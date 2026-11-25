Sáng 25/11, đoàn đại biểu do bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7).

Tham gia đoàn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu do bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn viếng Đại tá Lê Hãn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi trong sổ tang. Ảnh: Thanh Vân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống ở quê hương Quảng Trị anh hùng, đồng chí sớm giác ngộ, tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi. Trải qua hai cuộc kháng chiến và nhiều cương vị công tác trong quân đội, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, nhân ái, nghĩa tình, là tấm gương đáng trân trọng cho các thế hệ con cháu noi theo”.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng Đại tá Lê Hãn. Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Đại tá Lê Hãn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân

Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân

Đoàn đại biểu Công an TPHCM viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân

Đại tá Lê Hãn sinh năm 1930 tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7). Đại tá Lê Hãn được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đại tá Lê Hãn từ trần lúc 4h18 ngày 19/11/2026. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (phường Hạnh Thông, TPHCM). Lễ viếng Đại tá Lê Hãn diễn ra từ 9h ngày 25/11, Lễ truy điệu lúc 13h30 ngày 26/11, sau đó an táng tại Nghĩa trang TPHCM.