PGS.TS Đào Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Khoa Vũ khí (Học viện Kỹ thuật quân sự) được vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

24 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy, Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Khoa Vũ khí (Học viện Kỹ thuật quân sự) luôn chú trọng gắn hoạt động giảng dạy, nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn. Ông là 1 trong 70 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tham dự Chương trình gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2026).

Đưa nghiên cứu vào bài giảng

Trong quá trình công tác tại Khoa Vũ khí, Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan trực tiếp giảng dạy ở các bậc đào tạo đại học, cao học và tiến sĩ. Với ông, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học hình thành tư duy nghiên cứu, biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Điều mà PGS.TS Đào Văn Đoan quan tâm nhất khi đứng lớp là giúp người học hiểu bản chất vấn đề, biết vận dụng kiến thức và hình thành năng lực tự nghiên cứu. Từ cách tiếp cận đó, ông tham gia xây dựng nhiều chương trình, đề cương học phần và bài giảng phục vụ đào tạo.

PGS.TS Đào Văn Đoan đã chủ trì xây dựng 8 chương trình đào tạo ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học; chủ biên, tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu chuyên ngành.

Trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu, ông đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh, trong đó 3 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn nhiều học viên cao học bảo vệ thành công luận văn. Những con số này phần nào cho thấy sự gắn bó của người thầy với người học, từ giảng đường đến quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu.

Song song với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng trong công việc của Đại tá Đào Văn Đoan. Ông đã chủ trì nhiều nhiệm vụ, đề tài khoa học các cấp; tham gia các hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Bộ Công an.

Đến nay, ông đã công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó có các bài báo thuộc hệ thống ISI, Scopus.

Từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm

Một trong những hướng nghiên cứu mà Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan dành nhiều tâm huyết là vũ khí, đạn và các sản phẩm phục vụ quốc phòng. Ông đã chủ trì thiết kế, chế tạo sản phẩm đồng bộ súng bắn hai môi trường và đạn bắn dưới nước. Sản phẩm hiện đang được nghiệm thu sản xuất loạt “O” để trang bị cho lực lượng đặc công nước, người nhái.

Với PGS.TS Đào Văn Đoan, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực tế. Kết quả nghiên cứu vì thế không chỉ dừng ở công bố hay nghiệm thu đề tài mà cần hướng tới khả năng ứng dụng, đáp ứng nhiệm vụ được đặt ra.

Quan điểm này cũng được ông thể hiện trong hoạt động đào tạo. Bên cạnh chương trình đào tạo chính quy, PGS.TS Đào Văn Đoan tham gia xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức thiết kế, chế tạo vũ khí cho cán bộ trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; phối hợp với các đơn vị trong quân đội chia sẻ kiến thức khoa học chuyên ngành.

Ông đồng thời tham gia các dự án, hội thảo và hoạt động nghiên cứu liên quan đến phát triển vũ khí, đạn, hệ thống phòng không, pháo binh - tên lửa. Qua đó, hoạt động đào tạo có thêm sự kết nối với thực tiễn nghiên cứu và sản xuất quốc phòng.

Trách nhiệm của người thầy

Ở cương vị Phó Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan tham gia xây dựng, triển khai, kiểm định và đánh giá các chương trình đào tạo đại học, cao học, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành của khoa.

Ông cũng tích cực tham gia tư vấn, phản biện khoa học, đánh giá luận văn, luận án và các đề tài nghiên cứu. Bên cạnh công việc chuyên môn, PGS.TS Đào Văn Đoan tham gia tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho học viên quân sự khi lựa chọn chuyên ngành.

Với người thầy trong môi trường quân đội, ông cho rằng trách nhiệm nghề nghiệp luôn gắn với việc giữ gìn phẩm chất, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Trong suốt quá trình công tác, ông chú trọng xây dựng đoàn kết trong đơn vị, giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và người học.

Với những đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu, Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan được công nhận Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở và Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; năm 2026 được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Nhìn lại 24 năm gắn bó với giáo dục, đào tạo, dấu ấn của Đại tá, PGS.TS Đào Văn Đoan không chỉ nằm ở những đề tài hay công trình khoa học, mà còn ở quá trình đồng hành cùng người học và đưa kiến thức chuyên ngành đến gần hơn với yêu cầu thực tiễn. Đó cũng là cách người thầy ở Khoa Vũ khí thực hiện công việc của mình: giảng dạy từ thực tiễn, nghiên cứu vì thực tiễn và góp phần đào tạo những người có thể tiếp tục giải quyết những bài toán mới của ngành.