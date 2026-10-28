Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước - biểu tượng sáng ngời của Đặc công Rừng Sác

Cùng dự tọa đàm có bà Thân Thị Vân, vợ của cố Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước và gia đình; Đại tá Lê Huy Cương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; đại diện Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Trung đoàn Đặc công 429 và các đại biểu.

Người chỉ huy mẫu mực

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa gia đình cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước trong buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại diện Ban Tổ chức tọa đàm tặng hoa cảm ơn gia đình cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, NSND, đạo diễn Giang Mạnh Hà nhấn mạnh: Nhắc đến Đại tá Lê Bá Ước là nhắc đến một cán bộ có bản lĩnh chính trị và nghệ thuật chỉ huy tài tình, một cán bộ mẫu mực, tận tụy thời bình. Trở về từ khói lửa chiến tranh, trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng về chính trị Bộ CHQS tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai, ông đã cùng cán bộ, chiến sĩ viết nên những chiến công, góp vào trang sử vàng của LLVT Đồng Nai; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, kính trọng.

Ở cương vị một người cầm bút, ông viết không phải để trở thành nhà văn mà để tiễn đưa vong linh các liệt sĩ, anh hùng đã hy sinh cho độc lập của Tổ quốc nói chung, cho khu vực Rừng Sác nói riêng...

Các đại biểu trao đổi trong tọa đàm. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Nguyệt Hà

Tham luận trong tọa đàm, Đại tá Bùi Văn Sỹ nhấn mạnh: Nhắc tới miền Đông Nam Bộ, các thế hệ đều nhớ đến một vùng đất đã đi vào lịch sử với truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Rừng Sác là một địa danh đặc biệt. Giữa vùng sông nước, rừng ngập mặn hiểm trở, ngay sát những căn cứ và tuyến vận chuyển chiến lược của địch, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác đã kiên cường bám trụ, chiến đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Những chiến công: đánh kho bom thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, đánh tàu địch trên sông Lòng Tàu đã trở thành những dấu son trong lịch sử chiến đấu của quân và dân miền Đông Nam Bộ…

Bối cảnh đó, Đại tá Lê Bá Ước lần lượt đảm nhiệm các cương vị Phó Chính ủy, Chính ủy, rồi Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. Ông cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị góp phần làm nên những chiến công xuất sắc của Đoàn 10 anh hùng. Điều đáng trân trọng là những chiến công đó không chỉ thể hiện lòng dũng cảm, mà còn cho thấy trí tuệ, bản lĩnh và nghệ thuật tổ chức chiến đấu của người quân nhân cách mạng. Ở đó, chúng ta nhận ra phẩm chất tiêu biểu của “Bộ đội Cụ Hồ”: Trước khó khăn không lùi bước, trước nhiệm vụ không né tránh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo Đại tá Bùi Văn Sỹ, nếu chỉ nhìn Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước qua những chiến công thì có lẽ vẫn chưa thấy hết chiều sâu về ông. “Điều khiến chúng tôi đặc biệt trân trọng là ông vừa là người chỉ huy chiến đấu, vừa là người cán bộ chính trị. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, người chỉ huy không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ để tổ chức đánh thắng địch, mà còn phải xây dựng được niềm tin, giữ vững được ý chí chiến đấu, chăm lo đoàn kết và tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Chính sự kết hợp giữa bản lĩnh của người chỉ huy với trách nhiệm, tình cảm của người cán bộ chính trị đã góp phần tạo nên hình ảnh người anh, người đồng chí được đồng đội tin yêu, kính trọng” - Đại tá Bùi Văn Sỹ nhấn mạnh.

Sau chiến tranh, ông Bảy Ước tiếp tục cống hiến trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng về chính trị Bộ CHQS tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai. Khi trở về với cuộc sống đời thường, ông vẫn đau đáu với ký ức chiến trường, với những đồng đội đã ngã xuống. Những trang viết trong tác phẩm “Một thời Rừng Sác” không chỉ kể lại chiến công, mà còn lưu giữ biết bao số phận, tình cảm và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ...

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng những phẩm chất làm nên sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, của người chiến sĩ miền Đông và của chú Bảy Ước vẫn còn nguyên giá trị. Đối với LLVT thành phố Đồng Nai, chúng tôi nhận thức rằng: Học tập tinh thần Lê Bá Ước không chỉ là học tập lòng dũng cảm trong chiến đấu, mà quan trọng hơn là học tập thái độ đối với nhiệm vụ, trách nhiệm đối với con người và sự tận tụy đối với nhân dân” - Đại tá Bùi Văn Sỹ khẳng định.

Tiếp tục sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu về Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước

Thượng tá Ngô Văn Phương, Chính ủy Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Tri ân không chỉ là dừng lại tưởng nhớ mà là đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bởi, phía sau 915 liệt sĩ Đoàn 10 và cuốn hồi ký “Một thời Rừng Sác” mộc mạc, chân thực là biết bao nỗi niềm trăn trở, là tình cảm sắt son không đo đếm được bằng lời.

“Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh chăm lo gia đình chính sách và quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm để không một hy sinh nào bị lãng quên. Cùng đó, trung đoàn chủ động triển khai đồng bộ công tác giáo dục truyền thống, lồng ghép chặt chẽ vào quá trình huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và đề cao tính nêu gương mẫu mực của đội ngũ cán bộ chủ trì sẽ tiếp nối tinh thần “Rừng Sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm - có lệnh là đánh, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng” - Thượng tá Ngô Văn Phương khẳng định...

Tọa đàm còn ghi nhận nhiều bài tham luận, nhiều ý kiến trao đổi của những người từng sống, làm việc cùng Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước; của gia đình đại tá và nhiều ý kiến liên quan.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng trân trọng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo để tọa đàm thành công tốt đẹp.

“Cuộc đời, phẩm chất của người chiến sĩ, người chỉ huy và những đóng góp của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước được nhìn nhận một cách sinh động và sâu sắc. Giá trị của buổi tọa đàm không chỉ nằm ở việc ôn lại quá khứ, mà còn ở khả năng đưa lịch sử đến gần hơn với cuộc sống. Từ những câu chuyện chân thật, sống động của đồng chí, đồng đội, nhân chứng và gia đình đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn về sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước; thêm trân trọng hòa bình, độc lập, tự do và ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội” - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Từ kết quả buổi tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: Hội Văn học Nghệ thuật thành phố chủ trì phối hợp với Bộ CHQS thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục sưu tầm, kiểm chứng, hệ thống hóa tư liệu, hình ảnh, hồi ký về Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước, bảo đảm tính chính xác, khách quan, làm cơ sở cho nghiên cứu, sáng tác và giáo dục truyền thống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu những tư liệu và câu chuyện tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của ông bằng hình thức phù hợp; số hóa dữ liệu để lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào hành động theo tấm gương Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước bằng các hoạt động cụ thể…

Kết luận tọa đàm, NSND, đạo diễn Giang Mạnh Hà khẳng định: Buổi tọa đàm khép lại với 5 bài phát biểu trực tiếp, nhiều ý kiến bổ sung, làm rõ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng, về tình đồng chí, đồng đội và ở góc độ văn chương của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước. Trong đó, làm nổi bật dấu ấn của người anh hùng Đặc công Rừng Sác; từ người chỉ huy chiến trường đến người làm thơ tri ân đồng đội. Đồng thời, qua tọa đàm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, nhân văn của chiến sĩ Đặc công Rừng Sác trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay…

Đại tá Lê Bá Ước (Bảy Ước), người chỉ huy nổi tiếng của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác 85 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng vẫn luôn trăn trở với các dự án dang dở nhằm tri ân đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiều 18-10-2016, trái tim của người Anh hùng đặc công Rừng Sác đã vĩnh viễn ngừng đập, để lại bao niềm tiếc thương… Ông mãi là tấm gương ngời sáng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, trọn tình vẹn nghĩa của một chiến sĩ cách mạng…