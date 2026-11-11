Đại sứ Vũ Thanh Huyền tiếp trực tuyến Đại sứ Sri Lanka tại Ethiopia

Cùng thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Đông Phi, Đại sứ Vũ Thanh Huyền và Đại sứ Nirmala Paranavitana khẳng định sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ở khu vực. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Tại cuộc gặp, hai Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Sri Lanka. Trong bối cảnh hai nước hướng tới làm sâu sắc hơn khuôn khổ hợp tác song phương, hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và ngoại giao văn hóa.

Cùng thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Đông Phi, hai Đại sứ khẳng định sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ở khu vực, bao gồm Liên minh châu Phi (AU) và Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA), qua đó thúc đẩy mạnh mẽ khuôn khổ hợp tác Nam - Nam.

Đặc biệt, hướng tới Đại lễ Vesak Quốc tế vào năm 2027, khẳng định Phật giáo là sợi dây gắn kết lịch sử và tâm linh bền chặt giữa hai dân tộc, Đại sứ Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh, bên cạnh sự điều phối chủ đạo từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cũng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc kết nối, huy động nguồn lực và thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng kiều bào, các đạo tràng, Phật tử Việt Nam trên toàn thế giới hướng về ngày đại lễ ý nghĩa này.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Thanh Huyền cũng chia sẻ về dấu ấn gắn kết Phật giáo ngay tại thủ đô Dar es Salaam, nơi có ngôi chùa cổ do cộng đồng người Sri Lanka xây dựng hơn 100 năm.

Thượng tọa, TS. Ilukpitiye Pannasekara - Tăng trưởng châu Phi, Trụ trì Chùa Phật giáo và Trung tâm Thiền định Tanzania - gửi thư chúc mừng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026) tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Đại sứ trân trọng cảm ơn Thượng tọa, TS. Ilukpitiye Pannasekara - Tăng trưởng châu Phi, Trụ trì Chùa Phật giáo và Trung tâm Thiền định Tanzania - mới đây đã gửi thư chúc mừng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026) tại TP. Hồ Chí Minh với những lời chúc tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, hòa hợp và an lạc cho tất cả chúng sinh.

Về phần mình, Đại sứ Sri Lanka Nirmala Paranavitana đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp nổi bật của Việt Nam qua các kỳ tổ chức thành công Đại lễ Vesak trước đây. Đại sứ Paranavitana khẳng định: “Sri Lanka luôn coi trọng ý nghĩa nhân văn của Đại lễ Vesak 2027 trong việc lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi và sự hòa hợp giữa các nền văn hóa tại châu Phi”.

Trên cơ sở đó, hai Đại sứ hoan nghênh các sáng kiến hợp tác giao lưu văn hóa và tâm linh. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng và các cán bộ chuyên trách thảo luận về khả năng phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa, tọa đàm chung vào dịp Đại lễ Vesak 2027, góp phần quảng bá nét đẹp di sản Phật giáo và văn hóa truyền thống của hai dân tộc đến bạn bè quốc tế tại địa bàn.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí trang trọng, chân thành và thắm tình hữu nghị, mở ra những cơ hội hợp tác thực chất mới giữa hai cơ quan đại diện ngoại giao trong thời gian tới.