Đại sứ Vũ Hồ tham gia các hoạt động đối ngoại của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ tiếp đoàn Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Tại buổi làm việc ngày 2/11, Đại sứ Vũ Hồ và Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã trao đổi về công tác thông tin đối ngoại, vai trò của báo chí trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán và TTXVN trong thời gian tới.

Đoàn công tác tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In Soon. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Ngày 3/11, Đại sứ Vũ Hồ cùng Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In Soon, trao đổi về vai trò của hợp tác truyền thông trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Các hoạt động góp phần khẳng định vai trò kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời tạo thêm động lực cho hợp tác thông tấn, truyền thông song phương, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và các hoạt động quan trọng trong Năm APEC 2027.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)