Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh trình Thư ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cung cấp)

Ngày 24/11, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Thị Xuân Oanh đã trình Thư ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir, chính thức đảm nhận cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.

Tại Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Chính phủ cùng nhân dân Bangladesh.

Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir trân trọng nhờ Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh ghi sổ lưu niệm sau Lễ trình Thư ủy nhiệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cung cấp)

Bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn nữa, hướng tới sự cân bằng và hài hòa trong thương mại và đầu tư, Tổng thống Bangladesh đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh của Bangladesh tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng.

Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir kỳ vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình xem xét để Bangladesh sớm trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, cũng như ủng hộ nước này gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhân dịp này, Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Bangladesh.