Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống lâm thời Venezuela

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc trình Quốc thư lên Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Ngày 28/10 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống - Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bolivar Venezuela Võ Tuấn Ngọc đã trọng thể trình Quốc thư lên Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc chuyển lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Delcy Rodríguez và Chính phủ Venezuela. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ đối tác toàn diện, hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez tiếp Đại sứ Võ Tuấn Ngọc sau Lễ trình Quốc thư. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Tổng thống Delcy Rodríguez nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Võ Tuấn Ngọc nhận nhiệm vụ tại Venezuela, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và khẳng định Chính phủ Venezuela sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.