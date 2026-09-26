Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách tại Ấn Độ; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực cùng các cơ quan và đối tác hai nước thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh quyết tâm đóng góp tích cực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới và tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu chúc mừng Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhận nhiệm kỳ công tác tại Ấn Độ; bày tỏ hy vọng, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ song phương.