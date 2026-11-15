Đại sứ Việt Nam tại Qatar động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup 2026

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ thầy trò HLV Cristiano Roland tại Qatar, đồng thời chúc mừng đội tuyển đã giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.

Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup, thành quả đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, sự dẫn dắt của Ban huấn luyện và tinh thần nỗ lực, đoàn kết của các cầu thủ.

Đại sứ nhấn mạnh, World Cup không chỉ là sân chơi để các cầu thủ trẻ so tài với những đối thủ hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội quý giá để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Ông mong muốn toàn đội bước vào giải đấu với sự tự tin, quyết tâm, giữ vững kỷ luật, phát huy sức mạnh tập thể và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, Đại sứ cũng kỳ vọng các cầu thủ thể hiện hình ảnh đẹp về đất nước, con người và tinh thần tuổi trẻ Việt Nam. Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Qatar sẽ luôn theo dõi, đồng hành và cổ vũ hành trình của đội tuyển.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Cristiano Roland cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định hành trình giành vé dự World Cup là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, đồng thời mở ra dấu mốc quan trọng cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo HLV Cristiano Roland, Ban huấn luyện và các cầu thủ đều ý thức rõ những thử thách phía trước, nhưng toàn đội luôn hướng đến những mục tiêu lớn và quyết tâm chinh phục bằng tinh thần tập thể.

U17 Việt Nam mong muốn thể hiện ý chí, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Sự động viên từ Đại sứ quán được xem là nguồn khích lệ tinh thần quan trọng trước khi đội tuyển bước vào giải đấu lịch sử.

Theo lịch thi đấu bảng G, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20.11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Đây là những thử thách lớn, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phát huy tốt nhất khả năng của mình.