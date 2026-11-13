Đại sứ Việt Nam tại Campuchia: Việt Nam đóng góp tích cực cho cộng đồng Pháp ngữ

Ngày 11-11, tại Trường Đại học Pécs (Hungary), Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hungary tổ chức Ngày Văn hóa ASEAN, nhằm giới thiệu những nét đặc sắc về đất nước, con người và văn hóa các quốc gia Đông Nam Á tới công chúng sở tại. Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác giáo dục và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, các nước ASEAN với Hungary.