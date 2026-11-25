Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Thị Xuân Oanh trình Thư ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)

Trong không khí trang trọng, Đại sứ được chào đón bằng nghi thức danh dự của Trung đoàn Bảo vệ Tổng thống và sự hiện diện của đông đảo quan chức cấp cao Bangladesh.

Tại buổi Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Chính phủ cùng nhân dân Bangladesh.

Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir trân trọng nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia. Tổng thống bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn nữa, hướng tới sự cân bằng và hài hòa trong thương mại và đầu tư.

Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc khi nhận nhiệm vụ tại Bangladesh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)

Theo đó, Tổng thống đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh của Bangladesh tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng.

Tổng thống cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình xem xét để Bangladesh sớm trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, cũng như ủng hộ nước này gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Nhân dịp này, Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Bangladesh.

Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh được chào đón bằng nghi thức danh dự của Trung đoàn Bảo vệ Tổng thống và sự hiện diện của đông đảo quan chức cấp cao Bangladesh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)

Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc khi nhận nhiệm vụ tại Bangladesh - một quốc gia năng động và giàu tiềm năng, đồng thời trân trọng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đáng ghi nhận của nước sở tại. Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Bangladesh, mong muốn đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ nhấn mạnh, sẽ nỗ lực hết mình nhằm tiếp nối đà phát triển tốt đẹp hiện nay, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bangladesh. Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ sẽ ưu tiên thúc đẩy kết nối kinh tế - thương mại, mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ, tăng cường giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trước đó, sáng 25/10, Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh đã trao bản sao Thư ủy nhiệm đến Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Bangladesh.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh)