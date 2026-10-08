Đại sứ văn hóa của Việt Nam tại hội sách lớn nhất thế giới

Hàng đầu, từ trái qua: ông Lưu Xuân Đồng (Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt), ông Bùi Tuấn Nghĩa (Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng), ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam) tham quan không gian sách Kim Đồng tại Frankfurt.

Phát biểu tại lễ khai mạc các gian hàng Việt Nam chiều 7/10 (giờ Việt Nam), ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh sự hiện diện tại Frankfurt là bước đi chủ động và có tính hệ thống trong chiến lược đưa tri thức, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, với sự phát triển hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vật chất và nguồn lực về con người, nền tảng văn hóa để tổ chức một hội sách đậm đà bản sắc của sự hội nhập, tinh thần đổi mới.

Mỗi cuốn sách là một đại sứ văn hóa

Hội sách Frankfurt là một trong những trung tâm quan trọng của hoạt động giao dịch bản quyền và sáng tạo toàn cầu, quy tụ hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia.

Theo ông Hoàng Hải Long, việc Việt Nam tham dự kỳ hội sách năm nay tiếp nối các hoạt động đối ngoại xuất bản từng được triển khai tại Havana, Bắc Kinh và nhiều nơi khác, đồng thời mở thêm cơ hội để ngành xuất bản trong nước kết nối trực tiếp với các đối tác quốc tế.

Các ấn phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ sách lịch sử, văn hóa, nghiên cứu đến văn học, sách thiếu nhi, giải trí và kinh tế. Trong đó có những bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh nhân Việt Nam đã được biết đến rộng rãi trên thế giới.

Hình ảnh tại gian hàng của đại diện TP.HCM tại Hội sách Frankfurt. Ảnh: Đức Huy.

“Mỗi cuốn sách hiện diện tại gian hàng Việt Nam có thể được xem như một đại sứ văn hóa, mang theo hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hòa bình và sẵn sàng hợp tác”, ông Hoàng Hải Long phát biểu tại sự kiện.

Trong khi đó, ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt, nhìn nhận sự hiện diện của sách Việt Nam tại Đức còn mang một ý nghĩa kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo ông, cộng đồng người Việt tại Đức ngày càng lớn mạnh, việc giúp các thế hệ sau sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tiếp cận tiếng Việt, lịch sử và văn hóa dân tộc luôn là mục tiêu quan trọng. Một số lớp dạy tiếng Việt đã được tổ chức trong cộng đồng, sách vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng để thế hệ trẻ xa quê hiểu hơn về nguồn cội.

Tiền đề để tổ chức Hội sách quốc tế tại Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng những bước tiến của ngành xuất bản trong nước đang tạo tiền đề để Việt Nam nghĩ tới một mục tiêu lớn hơn: Tổ chức một Hội sách quốc tế ngay tại Việt Nam.

“Một trong những tham vọng lớn của Việt Nam là đưa Hội sách Quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Với điều kiện hiện nay, điều đó hoàn toàn khả thi”, ông Hồi nói.

Theo ông, so với nhiều năm trước, cơ sở vật chất của Việt Nam đã thay đổi đáng kể. Một số địa phương như Bình Dương, Vũng Tàu có những không gian đủ khả năng đáp ứng các sự kiện quy mô quốc tế. Bên cạnh đó, đội ngũ làm xuất bản trong nước cũng ngày càng năng động, trong khi chuỗi giá trị liên quan đến xuất bản đang phát triển theo hướng đa dạng hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, giới thiệu gian hàng tại Hội sách Frankfurt. Ảnh: Đức Huy.

Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, theo ông Hồi, đây sẽ là cơ hội để bạn bè quốc tế tiếp cận gần hơn với nền văn học và văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam. Một hội sách quốc tế được tổ chức trong nước cũng có thể tạo điều kiện để các nhà xuất bản Việt Nam chuyển từ vị trí của một bên tham dự sang vai trò chủ động hơn trong mạng lưới xuất bản toàn cầu.

Cục Xuất bản và Thư viện xác định, ba trọng tâm tại Hội sách Frankfurt năm nay gồm thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các nhà xuất bản Việt Nam với đối tác phân phối quốc tế để tăng cường trao đổi bản quyền hai chiều; nâng cao sự hiện diện của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các diễn đàn chuyên đề; đồng thời cập nhật kinh nghiệm quốc tế về xuất bản số, chuyển thể nội dung đa phương tiện và quản trị xuất bản.

Trên tinh thần đó, các đại diện nhà xuất bản và đội ngũ quản lý mong muốn dần tiến tới trở thành đơn vị chủ nhà tổ chức Hội sách thế giới. Xa hơn, Việt Nam có thể hướng đến danh hiệu một trong những Thành phố Sách của khu vực.

Một số hình ảnh từ Hội sách Frankfurt 2026. Ảnh: FBF.

Từ ngày 7 đến ngày 11/10, thế giới sách hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Frankfurt (Đức) khi Hội sách Frankfurt lần thứ 78 chính thức khai mạc.

Là hội chợ thương mại sách lớn nhất, đây là cầu nối giao thương bản quyền và giao lưu văn hóa quốc tế hàng đầu.

Với sự góp mặt của hàng nghìn nhà xuất bản, tác giả cùng ước tính hàng vạn chuyên gia và công chúng từ khắp nơi trên thế giới, Hội sách Frankfurt 2026 hứa hẹn là một tuần lễ sôi động, định hình xu hướng mới cho ngành xuất bản toàn cầu.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa hội sách năm nay là Cộng hòa Séc (Czechia) trong vai trò quốc gia khách mời danh dự. Chủ đề nổi bật được thảo luận tại hội sách năm nay là tương lai ngành sách trong thế giới đang ngày càng ứng dụng AI nhiều hơn.