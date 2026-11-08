'Đại sứ' trong hành trình số hóa nông sản

“Dẫn dắt” câu chuyện nông sản

Xuất hiện trong phiên livestream quảng bá sản phẩm do Hội cà phê Khe Sanh tổ chức trong tháng 10/2026 nhân kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, người xem rất ấn tượng bởi có sự góp mặt của bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh.

Cùng chia sẻ về hành trình bén rễ và thế mạnh, hương vị đặc trưng của cà phê Khe Sanh qua 1 thế kỷ, hai vị khách mời đã đưa ra những định hướng, các chính sách đồng hành với các HTX, doanh nghiệp và bà con trong hành trình chuẩn hóa sản phẩm cà phê, nâng tầm thương hiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần đưa sản phẩm cà phê Khe Sanh ngày càng vươn xa.

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (người thứ 2 từ phải sang) và bà Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh (thứ ba từ phải sang) cùng tham gia phiên livestream - Ảnh: T.L

“Việc lãnh đạo các cấp dành thời gian tham gia phiên livestream là sự động viên rất lớn đối với Hội cà phê Khe Sanh cũng như các cơ sở sản xuất và bà con, tạo thêm sự gần gũi và sức lan tỏa cho chương trình, đồng thời khích lệ bà con, doanh nghiệp mạnh dạn tiếp cận cách quảng bá mới.

Hội cũng mong muốn qua các phiên livestream như thế này, câu chuyện về vùng đất, con người và hạt cà phê Khe Sanh sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng”, ông Trần Thái Thiên, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội cà phê Khe Sanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh cho biết.

Đối với “Phiên chợ hợp tác xã” hay các phiên livestream trực tiếp trên trang facebook của Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị, đã thu hút sự tương tác, phản hồi tích cực từ người xem. Thông qua sự dẫn dắt chuyên nghiệp của cán bộ Liên minh HTX tỉnh, với hậu trường là vườn dưa lưới, hay tại cơ sở sản xuất sản phẩm, người xem được tiếp cận rõ ràng, chân thực hơn về nguyên liệu, quy trình sản xuất nông sản.

Tại xã Nam Trạch, Hội Nông dân xã đã chủ trì tổ chức phiên chợ “Nông sản quê hương-Kết nối số-Lan tỏa giá trị”, kết hợp livestream bán hàng trên mạng xã hội. Tại phiên chợ, nhiều sản phẩm đặc trưng như mật ong, mật mía, tiêu đen, măng rừng, nước mắm, cá khô… đã được giới thiệu đến người tiêu dùng. Không dừng lại ở phạm vi của một phiên chơ cấp xã, hoạt động quảng bá nông sản đã vươn ra thị trường rộng lớn hơn thông qua nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, sự góp mặt của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể cấp xã đã minh chứng cho sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong việc số hóa nông sản.

Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Nam Trạch tham gia phiên chợ “Nông sản quê hương-Kết nối số-Lan tỏa giá trị” - Ảnh: T.L

Nâng tầm giá trị nông sản trên không gian số

Song song với đó, chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” đang được lan tỏa trên không gian số, gắn với tiêu chí “4 đúng”: Sản phẩm thật, nguồn gốc đúng, chất lượng đúng, giá trị đúng. Chương trình không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản mà còn giúp bà con, các HTX, cơ sở sản xuất có thêm kỹ năng bán hàng trên không gian mạng.

“Thông qua chương trình do Đoàn Thanh niên hỗ trợ, tôi được tiếp xúc và tìm hiểu được các kiến thức như livestream, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Đồng thời, sản phẩm của mình phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, thông tin sản phẩm phải minh bạch”, anh Hoàng Ngọc Sỹ, ở xã Hoàn Lão cho biết.

Anh Hoàng Ngọc Sỹ, ở xã Hoàn Lão livestream giới thiệu sản phẩm nhung hươu Tây Trạch - Ảnh: T.L

Quảng Trị hiện đã có 81 tổ chức đoàn cấp xã, phường, đặc khu và đoàn trực thuộc tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản. Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, nhiều cán bộ xã “lên sóng” livestream xuyên suốt chương trình, cùng giới thiệu, tư vấn bán hàng, cùng chia sẻ cảm nhận của mình với vai trò của một người tiêu dùng.

Sau khi phiên livestream “Số hóa nông sản” thành công, bà Lê Thị Như Bông, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão cho biết, để một phiên livestream giúp khách hàng cảm thấy sự tin tưởng, hài lòng về những sản phẩm được đưa vào quảng bá thì chất lượng là khâu quan trọng nhất, sau đó là truy xuất nguồn gốc và phải tôn trọng pháp luật.

“Hy vọng sự có mặt của cấp ủy, chính quyền trong các phiên livestream sẽ tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng, khích lệ Đoàn Thanh niên trong quá trình đưa những nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng”, bà Lê Thị Như Bông chia sẻ.

Với phương châm “Đoàn hỗ trợ-người dân làm chủ-duy trì bền vững”, chương trình “Số hóa nông sản” hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản Quảng Trị trên nền tảng số.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch Nguyễn Trọng Tuyển cùng tham gia phiên livestream quảng bá nông sản địa phương - Ảnh: T.L

“Chương trình livestream quảng bá sản phẩm địa phương nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành tích cực của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đây là nguồn động viên quan trọng để tuổi trẻ Đông Trạch đưa chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm địa phương sẽ có thêm cơ hội vươn xa trên không gian số, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một cầu nối quảng bá thương hiệu quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao giá trị sản phẩm trên địa bàn”, chị Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đoàn xã Đông Trạch cho biết.

Theo bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của lãnh đạo ngành Nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trong các phiên livestream thể hiện tinh thần gần dân, sát thực tiễn, trực tiếp đồng hành cùng người dân mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Sự đồng hành ấy vừa tạo động lực, giúp bà con mạnh dạn tiếp cận công nghệ và phương thức kinh doanh mới, vừa góp phần lan tỏa câu chuyện về vùng đất, con người và giá trị đặc trưng của nông sản Quảng Trị.

Thông qua hoạt động thực tế, cơ quan quản lý hiểu rõ hơn những khó khăn của người sản xuất, từ kỹ năng bán hàng, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến vận chuyển, để hỗ trợ thiết thực hơn.

“Về kết quả bước đầu, có thể thấy những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, kỹ năng và tiêu thụ sản phẩm. Một số HTX, tổ hợp tác đã làm quen với việc xây dựng nội dung, livestream ngay tại vùng sản xuất, đưa hình ảnh sản phẩm đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, đó mới là kết quả bước đầu. Thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm là đưa nông sản lên nền tảng số phải gắn với nâng cao năng lực của người nông dân, thành công cần được thể hiện bằng những đơn hàng thực chất, khách hàng quay trở lại và thu nhập của bà con được cải thiện”, bà Nguyễn Hồng Phương nhấn mạnh.