Đại sứ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

Trong không khí thân tình, cởi mở, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam; những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới, trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 23 và những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đại sứ khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, học tập, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Tại buổi gặp, chị Nguyễn Huỳnh Khánh Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ấn Độ, đã chia sẻ về tình hình cộng đồng, các hoạt động kết nối, hỗ trợ bà con, đồng thời cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại thị trường Ấn Độ.

Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, Trưởng ban Tăng Ni sinh Việt Nam tại New Delhi, đã thông tin về tình hình học tập, tu học và sinh hoạt của các Tăng Ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ

Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, Trưởng ban Tăng Ni sinh Việt Nam tại New Delhi, đã thông tin về tình hình học tập, tu học và sinh hoạt của các Tăng Ni sinh Việt Nam, cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tu học tại Ấn Độ.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ, bạn Nguyễn Gia Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, chia sẻ về tình hình học tập, đời sống của sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc kết nối, hỗ trợ các bạn ổn định cuộc sống. "Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ luôn nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập, tích cực giao lưu với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương.", bạn Phúc chia sẻ.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ; mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, hướng về quê hương và đóng vai trò cầu nối tích cực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.