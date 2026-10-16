Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass: Việt Nam là đối tác quan trọng và giàu tiềm năng

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Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sĩ, ghi dấu hành trình hơn nửa thế kỷ vun đắp quan hệ song phương, vượt qua những thách thức của lịch sử và không ngừng phát triển trên nền tảng hợp tác, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới những mục tiêu chung.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Guy Parmelin mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn mở ra cơ hội định hình giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai nước.

Cũng theo Đại sứ Thomas Gass, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là dịp tôn vinh những thành quả của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hợp tác song phương hiện không chỉ giới hạn ở lĩnh vực thương mại mà còn mở rộng sang khoa học, nghiên cứu, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế đối mặt với những biến động, gián đoạn chuỗi cung ứng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Thụy Sĩ.

Đại sứ Thomas Gass đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin, cùng với việc dự kiến ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA, sẽ góp phần củng cố niềm tin giữa hai nền kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cho rằng thỏa thuận không chỉ hướng đến việc giảm các rào cản thương mại mà còn tạo điều kiện để mỗi bên phát huy thế mạnh, qua đó gia tăng giá trị cho đối tác, Đại sứ Thomas Gass nhấn mạnh, với Việt Nam, hiệp định có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Còn với Thụy Sĩ, một khuôn khổ thương mại rõ ràng và ổn định sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm cơ sở để cân nhắc các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, trong đó có những lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.

Về dài hạn, việc tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác dựa trên đổi mới sáng tạo, chất lượng và giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, tham vọng phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam cũng mở ra triển vọng hợp tác với Thụy Sĩ, quốc gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Đại sứ Thomas Gass khẳng định, Thụy Sĩ hoan nghênh định hướng phát triển này và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

"Để Việt Nam thực sự phát triển thành một trung tâm tài chính quốc tế, cần bảo đảm toàn bộ người dân Việt Nam được kết nối và tham gia sâu rộng vào hệ thống ngân hàng”, Đại sứ Thụy Sĩ, Thomas Gass.

Chia sẻ thêm về việc hai nước đã xây dựng được những kết nối nghiên cứu thông qua các trường đại học, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng các dự án chung, thúc đẩy chuyển giao tri thức và phát triển những giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ nhu cầu thực tiễn, Đại sứ Thomas Gass cho hay, Thụy Sĩ có thể đóng góp chuyên môn và công nghệ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp ô tô, năng lượng, dược phẩm, y tế và nông nghiệp, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm, không chỉ đầu tư vào sản xuất mà còn chú trọng đào tạo, phát triển nhân tài và nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, cùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10/2026.