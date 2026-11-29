Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.N)

Chương trình do Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ (TİKA) tài trợ, được thực hiện tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik; Đại diện TİKA khu vực Đông Nam Á Burak Saritarla; Đại diện TİKA tại Việt Nam Kursad Ertugrul; Đại sứ Sri Lanka Poshitha Perera, Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh, Đại sứ Pakistan Kohdayar Marri và đại diện Đại sứ quán Azerbaijan, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, mở biển tên Thư viện và trực tiếp tham quan công trình. Nhân dịp này, đại diện các đại sứ quán và đơn vị đối tác đã trao tặng nhiều đầu sách cho Thư viện, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ học tập và tìm hiểu về các quốc gia, nền văn hóa.

Được hiện thực hóa từ cam kết hợp tác ký kết vào tháng 5/2026, dự án “Thiết kế và nâng cấp nội thất Thư viện Nhà trường” đã cải tạo khoảng 220 m² không gian thư viện tại HCCT với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nội thất hiện đại, giá sách, khu vực học tập cá nhân và làm việc nhóm, cùng màn hình tương tác thông minh và nhiều trang thiết bị công nghệ.

Không gian mở này phục vụ trực tiếp nhu cầu tra cứu học liệu số, nghiên cứu đa ngôn ngữ của sinh viên sau giờ lên lớp, đồng thời hỗ trợ giảng viên cập nhật kiến thức chuyên môn và xây dựng bài giảng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Thư viện và tiếp nhận công trình thuộc dự án 'Thiết kế và nâng cấp nội thất Thư viện Nhà trường'.(Ảnh: P.N)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Burak Saritarla, đại diện TİKA nhấn mạnh, đơn vị luôn đặt con người, nhu cầu địa phương và tính bền vững làm trọng tâm, đặc biệt coi trọng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Ông Burak Saritarla cho biết: “Đối với TİKA, thành công của dự án này không chỉ được đánh giá thông qua những hạng mục cải tạo đã hoàn thành hay các trang thiết bị đã được cung cấp.

Thành công thực sự của dự án sẽ được thể hiện qua hiệu quả khai thác và sử dụng thư viện của sinh viên, những đóng góp của thư viện trong việc hình thành và phát triển văn hóa nghiên cứu, cũng như vai trò hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp của thế hệ trẻ”.

TİKA cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác với HCCT sẽ đặt nền móng cho những cơ hội phối hợp mới trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, du lịch, ẩm thực và nâng cao năng lực quản trị, đào tạo.

Ông Burak Saritarla, đại diện TİKA phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.N)

Bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những yêu cầu mới cho cả người dạy lẫn người học. Nhấn mạnh vai trò của công trình trong thời đại công nghệ, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik nhận định, giá trị đích thực của một thư viện không nằm ở số lượng đầu sách trên kệ, mà nằm ở những tư duy được khai mở.

Đại sứ nhấn mạnh: “AI đang tái định hình cuộc sống của chúng ta và việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiếp cận nhiều thông tin hơn không đồng nghĩa với việc thấu hiểu sâu sắc hơn. Điều ngày càng trở nên cốt yếu chính là cách chúng ta đánh giá thông tin, chắt lọc ý nghĩa và vận dụng chúng một cách hữu ích. Giáo dục không chỉ đơn thuần là đi tìm những câu trả lời đúng, mà còn là học cách đặt ra những câu hỏi đúng”.

Theo định hướng khai thác của HCCT, Thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là địa điểm tổ chức các buổi giới thiệu sách, trao đổi chuyên đề và giao lưu văn hóa với chuyên gia, đại sứ quán và đối tác quốc tế.

Với sinh viên các ngành thương mại, du lịch và ẩm thực, những cuộc đối thoại trực tiếp kết hợp cùng bộ sưu tập sách đa văn hóa sẽ mang lại chất liệu thực tế để các em quay lại với bài tập và dự án nghề nghiệp bằng những góc nhìn cụ thể hơn.

Kể từ khi Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, hợp tác giữa hai nước không ngừng mở rộng trên nền tảng tương đồng về truyền thống hiếu học và coi trọng giáo dục.

Đại sứ Korhan Kemik khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương không chỉ được đo bằng con số thương mại hay các hiệp định, mà bằng những thay đổi tích cực mang lại cho đời sống nhân dân và Thư viện HCCT là minh chứng cụ thể cho điều đó.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường HCCT khẳng định, công trình là minh chứng sinh động của thông điệp 'Từ trái tim nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ'. (Ảnh: P.N)

Tại chương trình, TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường HCCT khẳng định, công trình là minh chứng sinh động của thông điệp “Từ trái tim nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ - From the Heart of Turkish People”, giúp trường từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Trung tâm tri thức quốc tế.

“Đối với HCCT, lễ khánh thành hôm nay không phải là điểm kết thúc của một dự án, mà là điểm khởi đầu của một trách nhiệm. Nhà trường cam kết trân trọng, gìn giữ, quản lý và khai thác hiệu quả công trình; phát triển nơi đây thành một không gian tri thức thực sự có sức sống, mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho nhiều thế hệ người học”, TS. Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Sau lễ khánh thành, giá trị của công trình sẽ tiếp tục được bồi đắp qua những hoạt động diễn ra mỗi ngày tại thư viện, nơi mỗi sinh viên tìm thấy tài liệu để phát triển ý tưởng, giảng viên có thêm nguồn tham khảo cho bài giảng và nguồn lực hợp tác quốc tế thực sự đi vào đời sống học tập của Nhà trường.