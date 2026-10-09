Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam: Ngoại ngữ là chìa khóa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III 2026). (Ảnh: Trung Anh)

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III 2026), Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera chia sẻ về tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa Hà Nội và Sri Lanka.

Theo Đại sứ Poshitha Perera, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động có nền tảng chuyên môn và năng lực kỹ thuật tốt, cùng với những nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và tiếp thu nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực.

Trên cơ sở đó, Đại sứ ghi nhận hướng đi của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới.

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa tiềm năng hiện có, Việt Nam cần tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực tiếng Anh của lực lượng lao động.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, năng lực tiếng Anh của hướng dẫn viên và nhân viên khách sạn sẽ giúp việc giao tiếp với du khách quốc tế thuận lợi hơn, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka vào tháng 5/2026 góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Sri Lanka. (Nguồn: TTXVN)

Đề cập đến quan hệ Việt Nam-Sri Lanka, Đại sứ Poshitha Perera nhấn mạnh vai trò của các chuyến thăm cấp cao trong việc củng cố niềm tin chính trị, tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong năm 2025, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã thăm Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy giao lưu và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tiếp nối những kết quả đó, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 cũng đã tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác

Chủ tịch Phòng Doanh nhân Sri Lanka (COYLE) Suren Chandraratna phát biểu tại CEF III 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Cùng với các hoạt động ngoại giao cấp cao, việc tăng cường kết nối hàng không được Đại sứ Poshitha Perera kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Đại sứ Poshitha Perera thông tin rằng đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo chính thức được khai trương từ giữa tháng 8/2026.

Trên cơ sở đó, hai bên đang tiếp tục trao đổi về khả năng thiết lập đường bay trực tiếp giữa Hà Nội và Colombo vào đầu năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa hai thủ đô.

Khi các kết nối này được mở rộng, hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển.

Song hành với kết nối hàng không, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp cũng mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể hơn.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III 2026), khoảng 21 doanh nhân Sri Lanka đã có mặt tại Hà Nội nhằm tìm kiếm đối tác và tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

Đại sứ kỳ vọng các cuộc gặp gỡ trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn về thế mạnh, nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên, từ đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với lợi ích thực tiễn.

Bên cạnh đó, nông nghiệp, khoa học, công nghệ và năng lượng tái tạo cũng được xác định là những lĩnh vực có triển vọng hợp tác.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Sri Lanka có những điểm tương đồng về một số loại cây trồng, trong khi Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp.

Những lợi thế này tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp và tìm kiếm những hướng hợp tác thiết thực.

Trên nền tảng quan hệ song phương tiếp tục được củng cố, cùng với những bước tiến trong kết nối và giao lưu kinh tế, Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ tiếp tục phát triển tích cực, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa Hà Nội và Sri Lanka trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.