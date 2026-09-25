Đại sứ 'Rằm Rộ' là Thiếu nhi tiêu biểu từng dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13

"Chuyến Bay Chạm Trăng" là nhịp cầu đưa những trẻ em khuyết tật thuộc tổ chức Phi chính phủ Vietnam And Friends từ TP.HCM ra Hà Nội bắt đầu hành trình khám phá phố phường và trải nghiệm không khí Trung thu rộn ràng.

Trên hành trình đưa những thanh âm của Rằm Rộ bay cao, ca sĩ nhí Cao Phú Quý sẽ góp mặt và đồng hành trên "Chuyến bay Chạm Trăng". Chàng teen sẽ thể hiện ca khúc Rằm Rộ với bản phối hoàn toàn mới.

Đại sứ Rằm Rộ - Cao Phú Quý đang học song song hai chương trình tại trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội) và chương trình Trung cấp hệ 9 năm, chuyên ngành Piano, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chàng teen từng được chọn là một trong 500 đại biểu thiếu nhi tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025; đại biểu tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" hồi đầu năm nay.

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Cậu bạn còn là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cao Phú Quý cũng đại diện thiếu nhi toàn quốc phát biểu tại Đại hội. Vì điển trai, học giỏi, sở hữu thiên phú âm nhạc, tính cách sôi nổi, hòa đồng, Cao Phú Quý được ví như "nam thần học đường" của thế hệ Alpha.

Dự án Rằm Rộ là chiến dịch cộng đồng gồm một chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa, truyền thống của Trung Thu Việt Nam theo hướng tiếp cận hiện đại. Rằm Rộ đã tổ chức nhiều hoạt động như: Cuộc thi Rộ Sắc, Rộ Tài, Art show, Fashion show, phát hành hộp quà đặc biệt...