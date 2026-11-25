Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng 51 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại trụ sở Đại sứ quán Lào ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào đạt được trong những năm qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục đạt được nhiều thành quả và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh với Lào trong bảo đảm hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá cao việc hai Đại sứ quán duy trì các hoạt động giao lưu và gặp gỡ; khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quán Lào tại Thái Lan. Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Thái Lan cùng gia đình nhân dịp 51 năm ngày Quốc khánh Lào.

Đại sứ Phạm Việt Hùng (bên trái) bày tỏ vui mừng về những thành quả phát triển của Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Thái Lan Sisavath Inphachanh cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của đoàn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào. Đại sứ ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước trong đấu tranh giành độc lập, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Đại sứ Sisavath Inphachanh khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, được thể hiện qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như sự phát triển của hợp tác thương mại song phương. Đại sứ Sisavath Inphachanh nhấn mạnh, những kết quả hợp tác đạt được góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng vững mạnh và phát triển.

Về tình hình phát triển của Lào, Đại sứ Sisavath Inphachanh thông báo những thông tin tốt đẹp về tình hình phát triển kinh tế mới nhất; nhận định, đây là một nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vượt qua thách thức và đưa đất nước phát triển.

Đại sứ Phạm Việt Hùng trao lẵng hoa chúc mừng 51 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: MINH THẮNG)

Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan đại diện ngoại giao, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.