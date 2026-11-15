Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em 'ASEAN Kids for Green Qatar'

Ủy ban ASEAN tại Doha trao tặng bức tranh chung của ASEAN cho Trung tâm Fire Station. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Ngày 14/11, tại Trung tâm Thực hành Nghệ thuật Đương đại Fire Station, thủ đô Doha, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Doha (ACD), tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em với chủ đề “ASEAN Kids for Green Qatar”.

Sự kiện nhằm tạo không gian giao lưu, sáng tạo và tương tác để trẻ em cùng các gia đình ASEAN tại Qatar thể hiện ý tưởng, góc nhìn và thông điệp về bảo vệ môi trường, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp trao giải cho các thí sinh giành chiến thắng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Sự kiện có sự tham dự của Ngài Baraa Talal Abdulkarim, Giám đốc điều hành Trung tâm Fire Station; Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp - Chủ tịch ACD; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện các nước ASEAN tại Qatar; cùng với khoảng 140 đại biểu, khách mời, gồm đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại Qatar, trẻ em và phụ huynh trong cộng đồng các nước ASEAN tại Qatar cùng các cơ quan truyền thông, báo chí.

Cuộc thi đã lựa chọn ra được 4 tác phẩm giành các giải Nhất (1 giải), Nhì (1 giải) và Ba (2. giải), là những tác phẩm truyền tải tốt thông điệp bảo vệ môi trường và sự chung tay của cộng đồng ASEAN cùng với Qatar xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Thông qua hoạt động vẽ tranh, các em nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và những suy nghĩ của mình về môi trường, thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ hành tinh. Đây cũng là dịp để các em tìm hiểu thêm về những giá trị chung của ASEAN, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm cộng đồng trong ứng phó với các thách thức môi trường.

Các em nhỏ tham gia cuộc thi. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục, cuộc thi còn hướng tới việc tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối giữa các gia đình ASEAN tại Doha.

Thông qua một hoạt động nghệ thuật gần gũi và phù hợp với trẻ em, sự kiện tạo điều kiện để các thế hệ trẻ đến từ các quốc gia ASEAN gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của khu vực và cùng thể hiện sự quan tâm đối với những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Việc tổ chức cuộc thi “ASEAN Kids for Green Qatar” cũng thể hiện nỗ lực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ACD trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là kết nối thế hệ trẻ, qua đó góp phần đưa ASEAN đến gần hơn với cộng đồng các nước thành viên tại Qatar.

Các thành viên Đại sứ quán và cộng đồng ASEAN tại Qatar vẽ bức tranh chung để trao tặng Trung tâm Fire Station. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích những hành động thiết thực vì một tương lai xanh và bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban ASEAN tại Doha cũng đã trao tặng Trung tâm Fire Station một bức tranh chung của ASEAN do các thành viên Đại sứ quán và cộng đồng ASEAN tại Qatar vẽ tại sự kiện.

Các em nhỏ thực hiện phần thi vẽ tranh về môi trường. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Thông qua sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan đại diện ASEAN và cộng đồng các nước thành viên tại Qatar, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với nước sở tại.

Cuộc thi cũng gửi gắm thông điệp rằng bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai bền vững là trách nhiệm chung, cần được nuôi dưỡng từ những hành động và ý thức của thế hệ trẻ hôm nay.

Các em nhỏ thực hiện phần thi vẽ tranh về môi trường. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)