Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar phối hợp với Làng Văn hóa Katara tổ chức chiếu phim tài liệu 'Ngoại giao Hồ Chí Minh'

Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp phát biểu khai mạc buổi chiếu phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh”. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)

Ngày 21/10, tại Làng Văn hóa Katara (Doha, Qatar), Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar phối hợp với Làng Văn hóa Katara tổ chức chiếu bộ phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh” (Ho Chi Minh’s Diplomacy) nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế về tư tưởng, phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị nền tảng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Tham dự sự kiện có hơn 100 đại biểu, khách mời, gồm các Đại sứ, Trưởng phái đoàn ngoại giao tại Qatar; đại diện Làng Văn hóa Katara; đại diện các cơ quan báo chí lớn của Qatar như Doha News, The Peninsula, Gulf Times, Qatar Tribune, Al Raya... cùng đông đảo khách quốc tế, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar.

Phát biểu khai mạc buổi chiếu phim, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cảm ơn Làng Văn hóa Katara đã phối hợp tổ chức, tạo điều kiện để sự kiện diễn ra, đồng thời khẳng định đây là dịp để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Qatar những dấu mốc lịch sử của đất nước và chia sẻ các giá trị ngoại giao mà Việt Nam luôn đề cao.

Đại sứ khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước mà còn là người đặt nền móng quan trọng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam ngay từ những ngày đầu lập nước.

Điểm nổi bật trong tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa tính nguyên tắc và tinh thần nhân văn. Người luôn đề cao hòa bình, độc lập, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi; đồng thời chủ trương Việt Nam là bạn của tất cả các nước, nỗ lực tránh đối đầu và thù địch với bất kỳ quốc gia nào.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)

Theo Đại sứ, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua phong cách ứng xử chân thành, giản dị, cởi mở, chu đáo và tôn trọng người khác. Người luôn coi trọng tình hữu nghị giữa các dân tộc, thúc đẩy sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, kể cả với nhân dân những quốc gia từng đứng ở phía đối lập với Việt Nam trong chiến tranh.

Đại sứ cho rằng, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là câu chuyện về lịch sử Việt Nam, mà còn là câu chuyện về hòa bình, độc lập, tình hữu nghị giữa các dân tộc và sức mạnh của đối thoại, những giá trị đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Tổ chức chiếu phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh” tại Qatar góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)

Kế thừa tầm nhìn cởi mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế, Việt Nam ngày nay tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới và tích cực đóng góp có trách nhiệm vào hợp tác đa phương.

Việc tổ chức chiếu phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh” tại Qatar góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam cũng như những giá trị mà Việt Nam luôn đề cao trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới.

Thông qua buổi chiếu phim tại Làng Văn hóa Katara, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với Qatar cũng như bạn bè quốc tế. Sự kiện đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, tôn trọng, hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia, hướng tới một thế giới ổn định, phát triển và thịnh vượng.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)