Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo cộng đồng thận trọng trước cảnh báo an ninh tại Moskva

Cảnh sát Nga tuần tra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/10 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại Khu bảo tàng Tsaritsyno, thủ đô Moskva.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, chính quyền sở tại đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin và tạm thời hạn chế tiếp cận khu vực công viên Tsaritsyno.

Đại sứ quán khuyến nghị cộng đồng người Việt tạm thời không đến khu bảo tàng và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo mới; không tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại tại đây, đồng thời chú ý thận trọng khi đến những nơi công cộng đông người.

Người dân được đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng Nga và các kênh thông báo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam.

Liên quan đến sự việc, ngày 1/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một thiếu niên mang quốc tịch Nga để phục vụ điều tra về nghi vấn có hành vi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công tại khu vực Khu bảo tàng Tsaritsyno.

Theo FSB, việc xác minh được triển khai trên cơ sở thông tin do các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cung cấp, với sự phối hợp của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga.

Theo thông tin ban đầu từ FSB, thiếu niên này từng đăng tải trên nền tảng TikTok một số hình ảnh mặc trang phục mang tính chiến thuật, cầm vật có hình dạng giống súng tự động, cùng hình ảnh tại Khu bảo tàng Tsaritsyno và những chú thích được cơ quan chức năng đánh giá là đáng chú ý.

Qua kiểm tra nơi ở và các thiết bị liên lạc, lực lượng chức năng phát hiện một số trang phục, phụ kiện liên quan đến những hình ảnh đã đăng tải, cùng các tài khoản mạng xã hội có nội dung đe dọa và lịch sử tìm kiếm liên quan đến các vụ tấn công bạo lực.

FSB cho biết các cơ quan chức năng đang xem xét những thủ tục tố tụng tiếp theo để khởi tố vụ án. Cơ quan này cũng ghi nhận sự phối hợp của phía Mỹ trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra./.