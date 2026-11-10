Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam thăm, chúc mừng Đại sứ quán Vương quốc Campuchia nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei)

Đại sứ Đỗ Thuỳ Dương chúc mừng những thành tựu Campuchia đạt được trong 73 năm qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua đã không ngừng được củng cố, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Campuchia, Đại sứ Đỗ Thùy Dương mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động ở sở tại.

Đại sứ Campuchia Chey Ratha trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đại sứ quán Việt Nam dành cho Đại sứ quán Campuchia; khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai cơ quan đại diện; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị lâu đời và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai quốc gia tiếp tục phát triển mạnh mẽ.