Đại sứ quán Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch tại Lễ hội quốc tế ở Pakistan

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đón tiếp quan khách Pakistan tại gian hàng Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

Gian hàng Việt Nam đã giới thiệu tới đông đảo người dân Pakistan và bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hóa, đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam.

Lễ hội diễn ra tại Pakistan Sports Complex, Công viên F-9 và khu vực đồi Margalla, với các hoạt động triển lãm du lịch, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, thể thao và giải trí dành cho gia đình. Sự kiện quy tụ nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khách tham quan và đại diện cộng đồng ngoại giao tại Islamabad.

Cùng với khoảng 20 cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện các quốc gia tham gia hoạt động giới thiệu văn hóa, du lịch, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các đối tác xây dựng gian hàng trưng bày tại Pakistan Sports Complex. Theo thông tin từ các bài báo về lễ hội, bên cạnh Việt Nam còn có sự hiện diện của các nước như Trung Quốc, Indonesia, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Uzbekistan và Bangladesh.

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian gian hàng nổi bật với quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh Vịnh Hạ Long, các thắng cảnh và di sản văn hóa, cùng nhiều ấn phẩm quảng bá điểm đến. Đại sứ quán tổ chức trưng bày tranh ảnh, sách, tài liệu giới thiệu văn hóa và du lịch; trình chiếu hình ảnh, video về đất nước Việt Nam; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh sơn mài, nón lá, áo dài và các vật phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc.

Gian hàng Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo quan khách, người dân Pakistan, du khách quốc tế và đại diện các cơ quan ngoại giao. Đặc biệt, Bộ trưởng Liên bang Pakistan phụ trách Kế hoạch, Phát triển và các Sáng kiến đặc biệt Ahsan Iqbal đã đến thăm gian hàng. Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn trực tiếp đón tiếp, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, hình ảnh điểm đến và tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước.

Hoạt động tiếp đón, trao đổi tại gian hàng là dịp tăng cường hiểu biết và thúc đẩy giao lưu nhân dân, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, năng động và hội nhập tới công chúng sở tại.

Quan khách và các đại biểu giao lưu tại không gian trưng bày văn hóa, du lịch Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

Kết nối văn hóa qua một lễ hội quốc tế

Bên cạnh các gian hàng triển lãm, lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Môn tent pegging - cưỡi ngựa dùng thương nhặt cọc, một môn thể thao truyền thống được yêu thích tại Pakistan - là một điểm nhấn tại Công viên F-9. Các chương trình dành cho cộng đồng ngoại giao tạo thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa sở tại và kết nối giữa các quốc gia.

Với dân số hơn 250 triệu người, Pakistan là thị trường tiềm năng lớn đối với du lịch và đầu tư của Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước đang tích cực đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam - Pakistan (VPPTA), việc Đại sứ quán tham gia Lễ hội quốc tế Du lịch, Thể thao và Gia đình tại Islamabad không chỉ thể hiện định hướng ngoại giao kinh tế chủ động mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc - đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp Pakistan, mở rộng cơ hội hợp tác du lịch, đầu tư giữa hai nước.

Hoạt động càng có ý nghĩa thiết thực khi Việt Nam và Pakistan hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng hiệu quả trong thời gian tới.

Không khí giao lưu tại khu triển lãm quốc tế của lễ hội, Pakistan Sports Complex, Islamabad. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

Đại sứ Phạm Anh Tuấn trao đổi với quan khách tại gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)