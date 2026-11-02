Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo trước nguy cơ tấn công tại Moskva

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thông báo các khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moskva phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công gây thương vong lớn tại Khu bảo tàng Tsaritsyno, thủ đô Moskva.

Khu vực công viên Tsaritsyno. (Ảnh: Reuters)

Theo cảnh báo của phía Mỹ, nguy cơ tấn công có thể xảy ra trong ngày 31/10 tại khu bảo tàng Tsaritsyno, một quần thể cung điện và công viên lịch sử ở phía Nam Moskva. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này, hạn chế đến những nơi đông người và nâng cao cảnh giác. Cơ quan này cho biết Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó với nguy cơ trên.

Trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết chính quyền sở tại đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin và tạm thời hạn chế tiếp cận khu vực công viên Tsaritsyno. Đại sứ quán khuyến nghị cộng đồng người Việt tạm thời không đến khu bảo tàng và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo mới; không tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại tại đây, đồng thời thận trọng khi đến những địa điểm công cộng đông người.

Đại sứ quán cũng đề nghị người Việt Nam thường xuyên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng Nga và các kênh thông báo chính thức của Đại sứ quán để kịp thời cập nhật tình hình, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ 1 thiếu niên Nga để phục vụ điều tra về nghi vấn chuẩn bị thực hiện vụ tấn công tại khu vực Khu bảo tàng Tsaritsyno. Theo FSB, việc xác minh được tiến hành trên cơ sở thông tin do các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cung cấp, với sự phối hợp của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga.

Thông tin ban đầu cho biết thiếu niên này từng đăng tải trên nền tảng TikTok một số hình ảnh mặc trang phục mang tính chiến thuật, cầm vật có hình dạng giống súng tự động, cùng hình ảnh tại Khu bảo tàng Tsaritsyno và những chú thích bị cơ quan chức năng đánh giá là đáng chú ý.

Qua kiểm tra nơi ở và các thiết bị liên lạc, lực lượng chức năng phát hiện một số trang phục, phụ kiện liên quan đến những hình ảnh đã đăng tải. Ngoài ra, các cơ quan điều tra còn tìm thấy những tài khoản mạng xã hội có nội dung đe dọa và lịch sử tìm kiếm liên quan đến các vụ tấn công bạo lực.

FSB cho biết đang xem xét các thủ tục tố tụng tiếp theo để khởi tố vụ án. Cơ quan này đồng thời ghi nhận sự phối hợp của phía Mỹ trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra.