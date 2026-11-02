Đại sứ quán Pakistan tại Iran phản hồi thông tin Đại sứ bị tấn công

Đại sứ Pakistan tại Iran - ông Imran Ahmed Siddiqui. Ảnh: IRNA

Trong tuyên bố của mình, Đại sứ quán Pakistan tại Tehran cho biết đã ghi nhận một số thông tin được lan truyền trên mạng xã hội và trên một số kênh khác liên quan đến ông Imran Ahmed Siddiqui, Đại sứ Pakistan tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hãng thông tấn IRNA (Iran) ngày 1/11 dẫn thông báo của Đại sứ quán Pakistan nhấn mạnh rằng những thông tin được đăng tải hoàn toàn vô căn cứ, không có bất kỳ cơ sở hay độ tin cậy nào.

Trong những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video mờ, cho rằng Đại sứ Pakistan tại Tehran bị tấn công.

Đại sứ quán Pakistan tại Tehran cũng chia sẻ bài đăng từ một tài khoản mạng xã hội X vốn đăng tải video ghi lại cảnh hỗn loạn giữa đám đông lớn bên trong tòa nhà không xác định, trong đó có một số người dường như đang xô xát với nhau.

Tài khoản X đăng video này, khi dẫn lại các thông tin, cho rằng đại sứ Pakistan đã bị tấn công tại Tehran trong một sự kiện mà ông được mời tham dự. Tuy nhiên, bài đăng không nêu rõ bản chất hay nguồn gốc của những thông tin đó.

Tài khoản X này khẳng định rằng Đại sứ Siddiqui đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để điều trị.

“Đại sứ quán khẳng định rõ ràng rằng những thông tin này là vô căn cứ và không đúng sự thật”, bài đăng trên X của Đại sứ quán Pakistan tại Tehran nêu rõ.

Bản thân vị đại sứ vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào trên tài khoản X cá nhân về những tin đồn này. Vào tháng 2, Pakistan đã bổ nhiệm ông Siddiqui làm đại sứ tại quốc gia láng giềng Iran. Trước khi đảm nhận cương vị hiện tại, ông Siddiqui từng là Đại sứ Pakistan tại Bangladesh.