Đại sứ quán Nhật Bản kỷ niệm 72 năm thành lập Lực lượng Phòng vệ

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ tối 3/11. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định hợp tác quốc phòng là một trụ cột đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao trong năm 2026.

Về hợp tác quốc phòng, Đại sứ Ito Naoki cho biết lãnh đạo quốc phòng hai nước duy trì trao đổi thường xuyên. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vào tháng 7/2026 mở ra cơ hội hợp tác mới về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

“Trên cơ sở lòng tin chính trị sâu sắc giữa hai nước, chúng ta đã bắt đầu tiến hành thảo luận hướng tới việc cùng nghiên cứu, phát triển và sản xuất tàu đổ bộ tốc độ cao,” Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Theo Trung tướng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cho biết lãnh đạo quốc phòng hai nước thường xuyên thăm, tiếp xúc song phương và gặp gỡ bên lề các diễn đàn đa phương. Hai bên tiếp tục quan tâm, tích cực triển khai hợp tác giữa các quân, binh chủng; hợp tác đào tạo, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng; trao đổi thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và khắc phục hậu quả chiến tranh.

“Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, cùng với sự nhất trí, đồng thuận cao và những nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói chung và hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản nói riêng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực,” Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định.

Từ trái sang phải: Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Đại sứ Ito Naoki và Phu nhân Ito Yuki. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro gửi thông điệp chúc mừng qua video, cho biết việc hai nước tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc phòng với Việt Nam, qua đó góp phần duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở và ổn định.