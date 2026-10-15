Đại sứ quán Nga trả lời về chế độ miễn visa cho công dân Việt Nam

Một góc thành phố Moskva. Ảnh Wikimedia

Mới đây, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã đăng tải trên mạng xã hội, trong đó giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chế độ miễn visa cho công dân Việt Nam.

Theo đó, ngày 12/10/2026, Tổng thống Liên bang Nga ký Sắc lệnh số 730 về thủ tục tạm thời nhập cảnh vào Liên bang Nga và xuất cảnh khỏi Liên bang Nga đối với công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định tại sắc lệnh, trong thời gian từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, công dân Việt Nam được nhập cảnh, lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần thị thực, với mục đích thăm thân, công tác, du lịch hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao. Quy định cũng cho phép công dân Việt Nam quá cảnh qua lãnh thổ Nga và xuất cảnh khỏi nước này mà không cần thị thực, trên cơ sở hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực.

Chế độ miễn thị thực nêu trên không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga để lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại nước này.

Thời hạn lưu trú 30 ngày được tính từ ngày công dân nhập cảnh qua biên giới Nga. Trong một năm dương lịch, tổng thời gian lưu trú theo chế độ này không được vượt quá 90 ngày, nhưng số lần nhập cảnh không bị giới hạn.

Những giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh

Công dân Việt Nam phải nhập cảnh và xuất cảnh trong thời hạn hiệu lực của hộ chiếu phổ thông. Khi làm thủ tục qua biên giới, công dân được khuyến nghị mang theo các giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi, như xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay, thư mời của đơn vị tiếp nhận hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.

Theo quy định tại sắc lệnh, bảo hiểm y tế không phải là điều kiện bắt buộc để công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga theo diện miễn thị thực này. Công dân Việt Nam chưa thành niên cũng không phải đáp ứng thêm yêu cầu riêng khi nhập cảnh theo quy định.

Chế độ miễn thị thực được áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước thứ ba và bằng tất cả các loại phương tiện giao thông, thông qua các cửa khẩu biên giới được mở cho hoạt động đi lại của hành khách. Người nhập cảnh theo diện này không phải thông báo trước về chuyến đi cho các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự Nga ở nước ngoài.

Phạm vi đi lại và các trường hợp bị từ chối nhập cảnh

Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga theo sắc lệnh được phép đi lại trên toàn bộ lãnh thổ nước này, ngoại trừ những khu vực, tổ chức và cơ sở yêu cầu người nước ngoài phải có giấy phép đặc biệt. Danh mục các địa điểm thuộc diện hạn chế được quy định tại Nghị quyết số 754 của Chính phủ Liên bang Nga ngày 11/10/2002.

Bên cạnh đó, công dân Việt Nam vẫn có thể bị từ chối hoặc hạn chế quyền nhập cảnh theo các quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật Liên bang Nga số 114-FZ ngày 15/8/1996 về thủ tục xuất cảnh khỏi Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Việc áp dụng chế độ miễn thị thực theo Sắc lệnh số 730 tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đi lại giữa hai nước trong các hoạt động du lịch, thăm thân, công tác và giao lưu trên nhiều lĩnh vực trong thời gian quy định.