Đại sứ quán Mỹ tại Pháp phát cảnh báo về biểu tình
Đại sứ quán Mỹ tại Pháp cảnh báo các cuộc biểu tình ngày 5/11 có thể gây gián đoạn hoạt động đường sắt, tàu điện ngầm, giao thông đường bộ và hàng không; một số bệnh viện cũng như ngân hàng có thể phải đóng cửa.
Theo truyền thông Mỹ, trong thông cáo công bố ngày 4/11, Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Các tuyến đường biểu tình gần đây được phê duyệt đều nằm ngoài trung tâm thành phố Paris, nhưng biểu tình có thể diễn ra ngoài lộ trình đã định. Những cuộc biểu tình mới đây đã xảy ra bạo lực, kèm theo phá hoại tài sản và cướp bóc’’.
Thông cáo cũng nêu một số ảnh hưởng dự kiến, trong đó có khả năng đóng cửa hoặc cắt giảm dịch vụ tại Paris và trên khắp nước Pháp, ảnh hưởng đến trường học, bệnh viện, ngân hàng và cơ quan chính phủ.
Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ tránh những khu vực dự kiến diễn ra biểu tình hoặc tụ tập đông người, đồng thời lên phương án di chuyển thay thế và dành thêm thời gian cho việc đi lại.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dai-su-quan-my-tai-phap-phat-canh-bao-ve-bieu-tinh-post1400311.html