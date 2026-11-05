Đại sứ quán Mỹ tại Pháp phát cảnh báo về biểu tình

Một người biểu tình tại thành phố Lille ở Pháp ngày 31/10/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo truyền thông Mỹ, trong thông cáo công bố ngày 4/11, Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Các tuyến đường biểu tình gần đây được phê duyệt đều nằm ngoài trung tâm thành phố Paris, nhưng biểu tình có thể diễn ra ngoài lộ trình đã định. Những cuộc biểu tình mới đây đã xảy ra bạo lực, kèm theo phá hoại tài sản và cướp bóc’’.

Thông cáo cũng nêu một số ảnh hưởng dự kiến, trong đó có khả năng đóng cửa hoặc cắt giảm dịch vụ tại Paris và trên khắp nước Pháp, ảnh hưởng đến trường học, bệnh viện, ngân hàng và cơ quan chính phủ.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ tránh những khu vực dự kiến diễn ra biểu tình hoặc tụ tập đông người, đồng thời lên phương án di chuyển thay thế và dành thêm thời gian cho việc đi lại.