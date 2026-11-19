Thư cảm ơn của Đại sứ quán Kuwait gửi Công an tỉnh Lào Cai.

Theo thư đề ngày 16/11/2026, Đại sứ quán Nhà nước Kuwait tại Hà Nội bày tỏ sự trân trọng và cảm kích trước những nỗ lực, sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình tổ chức tìm kiếm công dân Kuwait mất tích tại Sa Pa.

Đại sứ quán đặc biệt đánh giá cao tinh thần tận tụy, quyết tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm; không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm với sự tham gia của các lực lượng liên quan.

Công an phường Sa Pa huy động 250 người tìm kiếm du khách Kuwait mất liên lạc

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng lực lượng triển khai tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (quốc tịch Kuwait) - du khách mất liên lạc trong thời gian du lịch tại địa phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán đánh giá cao vai trò chỉ đạo, điều phối của Công an tỉnh Lào Cai cũng như sự phối hợp tích cực của Công an phường Sa Pa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong quá trình triển khai các phương án tìm kiếm, xác định vị trí công dân mất tích.

Những đóng góp, sự kiên trì và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của các lực lượng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với phía Kuwait.

Cùng với thư gửi Công an tỉnh Lào Cai, Đại sứ quán Nhà nước Kuwait cũng gửi thư cảm ơn Công an phường Sa Pa, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp trực tiếp của lực lượng công an cơ sở trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Thư cảm ơn của Đại sứ quán Kuwait không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Sa Pa mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy, trách nhiệm, nhân văn, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, du khách quốc tế.