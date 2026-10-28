Đại sứ quán Israel ở thủ đô Belgrade của Serbia bị tấn công khủng bố

(Tư liệu) Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài Đại sứ quán Israel ở thủ đô Belgrade, Serbia ngày 29/6/2024. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Israel xác nhận một "vụ tấn công khủng bố bất thành" xảy ra gần đại sứ quán của nước này ở Serbia. Không có nhân viên đại sứ quán bị thương.

Cảnh sát Serbia cho biết vụ việc xảy ra vào đêm muộn, khi đại sứ quán đóng cửa. Nghi phạm đột nhập qua cửa chính, dùng dao tấn công sỹ quan cảnh sát thuộc đơn vị tinh nhuệ bảo vệ đại sứ quán. Viên sỹ quan bị thương nhẹ ở mặt và sau đó đã bắn hạ đối tượng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia, ông Ivica Dacic cho biết, cảnh sát đang coi vụ việc là một "vụ tấn công khủng bố" và đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất, đồng thời tăng cường sự hiện diện tại các địa điểm trọng yếu.

Theo ông Dacic, kẻ tấn công là một thiếu niên và mang theo 2 con dao. Khi tiến hành vụ việc, y đã hô to "Allahu Akbar", tức là "Thượng đế vĩ đại" trong tiếng Arab.

Ông Dacic cho biết thêm nghi phạm được cho là đến từ thị trấn Sabac ở miền Tây Serbia. Các cơ quan an ninh Serbia đã theo dõi đối tượng này - người được cho là ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có treo lá cờ đen ủng hộ IS trên tài khoản Instagram cá nhân./.