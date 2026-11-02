Đại sứ quán các nước ASEAN xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tại tỉnh miền Trung Sri Lanka. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Chuyến công tác do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN và tỉnh miền Trung Sri Lanka tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm Đại sứ quán các nước ASEAN tại Colombo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với Thống đốc tỉnh miền Trung Harsha Suranga Fernando, cùng đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Kandy và tòa nhà Hội đồng Tỉnh.

Sau buổi làm việc, đoàn đã tham quan khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm địa phương tại tòa nhà Hội đồng Tỉnh, tìm hiểu tiềm năng sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của chuyến công tác là phiên thảo luận mang tên “An Evening with Diplomats”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh miền Trung Sri Lanka (CCICP) tổ chức tối 30/10, với sự tham dự của Thống đốc Harsha Suranga Fernando, Thứ trưởng Chathuranga Abeysinghe, các Đại sứ ASEAN và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm phát biểu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Phát biểu thay mặt Đại sứ quán các nước ASEAN tại cuộc gặp, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa ASEAN và Sri Lanka, đồng thời khẳng định tiềm năng to lớn trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Cho rằng, với vị trí địa lý chiến lược, quy mô thị trường và năng lực sản xuất ngày càng phát triển, các nước ASEAN có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh có thể chia sẻ với Sri Lanka, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch và các ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin thị trường và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ASEAN và Sri Lanka tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Phát triển công nghiệp và doanh nghiệp ô tô Sri Lanka Chathuranga Abeysinghe bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển từ các nước ASEAN, nhất là trong xây dựng chính sách công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Dưới sự điều phối của ông Azam Ameer, Phó Chủ tịch cấp cao CCICP, phiên thảo luận đã tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách, giới ngoại giao và doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến môi trường đầu tư, cơ hội kinh doanh và khả năng kết nối thị trường giữa Sri Lanka với ASEAN. Nhiều câu hỏi về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển của mỗi quốc gia, các Đại sứ các nước ASEAN đã giới thiệu những mô hình, chính sách và thế mạnh hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp hiện đại, công nghệ số, công nghiệp chế biến giúp doanh nghiệp địa phương hiểu rõ hơn về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN.

Trả lời các câu hỏi về triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam Trịnh Thị Tâm cùng các nhà ngoại giao ASEAN đánh giá cao những nỗ lực cải cách, ổn định kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của Sri Lanka. Các đại diện ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hội nhập quốc tế nhằm củng cố niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư.

Thông qua đối thoại trực tiếp, phiên thảo luận không chỉ cung cấp thông tin về thị trường và chính sách mà còn góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp tỉnh miền Trung Sri Lanka với các đối tác ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Chuyến công tác tỉnh miền Trung - một trong những trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế quan trọng của Sri Lanka - đã giúp các Đại sứ ASEAN có thêm thông tin thực tế về thế mạnh, nhu cầu và định hướng phát triển của tỉnh miền Trung, là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ ngoại giao kinh tế và ngoại giao địa phương, thể hiện tinh thần chủ động, đoàn kết và hợp tác của các nước ASEAN tại Sri Lanka, góp phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác ASEAN - Sri Lanka thông qua việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp.

Với vai trò điều phối của Việt Nam, chuyến công tác góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác ASEAN, tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka và đóng góp tích cực vào việc mở rộng các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam, các nước ASEAN với Sri Lanka trong thời gian tới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)