Nhân dịp Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trao đổi với Mekong ASEAN về vai trò của văn hóa trong ngoại giao, những nét tương đồng giữa hai quốc gia và các hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Việt Nam ngày càng tự hào về di sản văn hóa của mình

Mekong ASEAN: Đại sứ đánh giá như thế nào về việc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam? Theo ông, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với việc quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường quan hệ với các quốc gia khác?

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III: Tôi rất trân trọng việc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Điều này cho thấy Việt Nam coi trọng vai trò và những giá trị của văn hóa, nghệ thuật, không chỉ để người dân trong nước thưởng thức, trân quý di sản của mình mà còn là phương tiện kết nối với các quốc gia khác.

Văn hóa và nghệ thuật sử dụng một ngôn ngữ chung của nhân loại. Chúng ta không cần phải hiểu tiếng Việt, tiếng Tagalog hay tiếng Anh để cảm nhận một bức tranh, thưởng thức một điệu múa hoặc lắng nghe âm nhạc. Chỉ cần quan sát và lắng nghe, chúng ta đã có thể cảm nhận được những thông điệp mà các loại hình nghệ thuật truyền tải.

Vì vậy, văn hóa và nghệ thuật là phương thức giao tiếp mang tính phổ quát, giúp kết nối con người thuộc các dân tộc và quốc gia khác nhau.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam cũng cho thấy mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường kết nối với thế giới. Tôi nhận thấy Việt Nam ngày càng tự hào về di sản văn hóa của mình và mong muốn chia sẻ những giá trị đó với cộng đồng quốc tế.

Mekong ASEAN: Tại Philippines có những hoạt động hoặc ngày lễ tương tự nhằm tôn vinh văn hóa không, thưa Đại sứ?

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III: Philippines là một đất nước có đời sống văn hóa rất sôi động. Tại các địa phương, từ thị trấn đến các tỉnh, đều tổ chức những lễ hội mà chúng tôi gọi là Fiesta. Đây là một nét truyền thống lâu đời, vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa gắn với các hoạt động tôn giáo.

Trong những dịp lễ hội, mọi người tụ họp, cùng chia sẻ các món ăn, ca hát và nhảy múa. Khi đến Philippines vào mùa lễ hội Fiesta, bạn có thể thưởng thức những điệu múa, bài hát và các món ăn truyền thống.

Một nét độc đáo của Fiesta là mọi người có thể bước vào nhà của bất kỳ ai, ngay cả khi không quen biết chủ nhà, để cùng thưởng thức những món ăn được chuẩn bị sẵn. Mọi người đều được chào đón.

Tôi nhắc đến ẩm thực bởi cuối tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Lễ hội Ẩm thực Quốc tế, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh hội họa, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác, ẩm thực cũng là một ngôn ngữ chung của nhân loại. Chúng ta không cần hiểu một ngôn ngữ nước ngoài để cảm nhận hương vị của một món ăn ngon.

Tôi nhận thấy cả Việt Nam và Philippines đều trân trọng những giá trị này. Hai nước cùng ghi nhận vai trò quan trọng của văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật, hội họa và ẩm thực trong đời sống người dân, cũng như trong việc kết nối với các quốc gia khác.

Họa sĩ Philippines mang những câu chuyện văn hóa đến Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines, ngày 23/11, Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Expressions of Friendship” (Biểu đạt tình hữu nghị).

Thông qua các tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ Philippines, triển lãm giới thiệu tới công chúng Việt Nam và cộng đồng ngoại giao những sắc màu văn hóa, góc nhìn nghệ thuật và thông điệp về tình hữu nghị, sự gắn kết giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.

Đây cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ trẻ

Mekong ASEAN: Ông cảm nhận như thế nào về không khí các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam?

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III: Tôi nhận thấy có rất nhiều hoạt động văn hóa đang diễn ra, không chỉ tại Hà Nội mà còn ở nhiều địa phương khác của Việt Nam.

Cuối tuần vừa qua, chúng tôi đã tham dự Lễ hội Ẩm thực Quốc tế do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Ngày 24/11, chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự một chương trình hòa nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Chương trình sẽ kết nối các thế hệ, từ người trẻ, người trung niên đến những người lớn tuổi. Đây cũng là dịp để khán giả Việt Nam và quốc tế cùng thưởng thức âm nhạc.

Mekong ASEAN: Qua thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông có những cảm nhận gì về bản sắc văn hóa cũng như cách Việt Nam gìn giữ và chia sẻ những giá trị văn hóa của mình với thế giới?

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III: Tôi mới đến Hà Nội từ tháng 1 năm nay, nhưng đã nhận thấy sự quan tâm của các cơ quan chức năng, từ Trung ương đến chính quyền thành phố Hà Nội, đối với việc bảo tồn những công trình và địa điểm di sản quan trọng, trong đó có Hoàng thành Thăng Long và các di tích lịch sử.

Những công trình, di tích này đang được bảo tồn và gìn giữ cho các thế hệ trẻ. Đây là một trong những điều khiến tôi rất ấn tượng.

Điều thứ hai mà tôi nhận thấy là những nỗ lực tích cực của chính quyền thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác của Việt Nam trong việc đưa các di sản văn hóa vào danh sách của UNESCO.

Theo tôi, những nỗ lực này thể hiện mong muốn bảo tồn, trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ trẻ, đồng thời giới thiệu và chia sẻ những giá trị đó với các quốc gia khác thông qua việc ghi danh di sản tại UNESCO. Đây là điều rất quan trọng.

Mekong ASEAN: Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines. Đại sứ có thể chia sẻ về những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước trong dịp này cũng như các kế hoạch sắp tới?

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III: Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đã tổ chức một sự kiện nhằm giới thiệu nghệ thuật Việt Nam tới công chúng Philippines. Về phía chúng tôi, triển lãm nghệ thuật lần này cũng là dịp giới thiệu nghệ thuật Philippines tới khán giả Việt Nam và các thành viên của cộng đồng ngoại giao.

Cách đây khoảng hai tháng, chúng tôi đã tham dự hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam tại Manila. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đưa một đoàn nghệ thuật múa rối nước sang biểu diễn tại đây.

Trên tinh thần giao lưu hai chiều, chúng tôi cũng sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. Sự kiện dự kiến diễn ra vào quý 1 năm tới.

Tất cả những hoạt động này đều nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Việt Nam.

Mekong ASEAN: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!